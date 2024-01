3 receitas de pernil assado para o Natal

Pernil assado simples (Imagem: Slawomir Fajer | Shutterstock) - Portal EdiCase

O pernil é uma carne muito saborosa e combina com diversas ocasiões. Muito consumido durante o Natal, trata-se da escolha perfeita para compor uma ceia farta sem ter que preparar vários pratos. E o melhor de tudo: tem uma suculência marcante que deixa qualquer convidado com água boca. Por isso, confira, a seguir, 3 receitas de pernil assado fáceis de fazer para tornar o seu fim de ano ainda mais especial! Pernil assado simples Ingredientes 3 kg de pernil suíno

6 dentes de alho descascados e picados

2 cebolas descascadas e picadas

descascadas e picadas Suco de 4 limões

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Óleo para untar Modo de preparo Disponha o pernil sobre uma assadeira untada com óleo e, com a ajuda de uma faca, faça cortes na superfície no formato de losango. Reserve. Em um liquidificador, coloque o restante dos ingredientes e bata até obter uma pasta. Após, tempere a carne com a mistura, cubra com papel-alumínio e leve à geladeira por 4 horas. Em seguida, cubra o pernil com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200ºC por 1 hora. Retire o papel-alumínio e asse por mais 1 hora. Desligue o forno e sirva em seguida. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Pernil assado com molho de abacaxi Ingredientes Carne

4 kg de pernil suíno com osso e pele em peça

1 abacaxi descascado e picado

1/2 xícara de chá de vinho branco

3 cebolas descascadas e cortadas no formato de uma flor

6 dentes de alho descascados e picados

3 folhas de louro

3 cravos-da-índia

1 canela em pau

5 grãos de pimenta-do-reino

2 colheres de sopa de sal

Azeite a gosto Molho 1/2 cebola descascada e picada

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de farinha de trigo

1/2 colher de sopa de mel

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Carne Em um liquidificador, coloque o abacaxi e o vinho branco e bata até obter uma consistência lisa. Reserve. Em uma assadeira, coloque o pernil, as cebolas, o alho, as folhas de louro, os cravos-da-índia, a canela e os grãos de pimenta-do-reino. Regue com a mistura de vinho com abacaxi, cubra com um plástico-filme e leve à geladeira por 3 horas, virando a carne de vez em quando para todos os lados pegarem o tempero. Após, retire o pernil da geladeira, disponha sobre uma tábua, coe o líquido da marinada, descarte os cravos-da-índia, as folhas de louros, a canela, a cebola e os grãos de pimenta-do-reino e reserve o líquido para fazer o molho. Em seguida, com a ajuda de um pano de prato, seque o pernil e, com uma faca, faça cortes na superfície no formato de losango. Disponha novamente sobre a assadeira, tempere com sal e azeite, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180°C por 3 horas e 30 minutos. Após, retire o papel-alumínio, aumente a temperatura para 240°C e asse por mais 30 minutos. Desligue o fogo e reserve. Molho

Play