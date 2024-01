3 receitas de panetone caseiro para o Natal

Um alimento tradicional da época de Natal, o panetone, que consiste basicamente em uma espécie de pão doce, é conhecido por ter origem na Itália. E, apesar das controvérsias históricas sobre a sua nacionalidade, é tão saboroso que conquistou o paladar de pessoas de diversos países, inclusive do Brasil.

Aqui, ele é muito apreciado em sua versão original, com frutas cristalizadas, mas, por tratar-se de uma massa versátil, também adquiriu novos sabores e, atualmente, o que não falta são opções para serem servidas. Pensando nisso, selecionamos 3 receitas de panetone caseiro que você precisa experimentar. Confira!

Panetone de frutas

Ingredientes

3 ovos

4 colheres de manteiga

2 xícaras de chá de água morna

1 colher de chá de sal

1 xícara de chá de leite morno

10 g de fermento biológico

1 xícara de chá de açúcar

1 colher de sopa de essência de panetone

300 g de farinha de trigo

Frutas cristalizadas e uva-passa a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto a essência de panetone, a farinha de trigo, as uvas-passas e as frutas cristalizadas, e bata até ficar homogêneo. Adicione a essência de panetone e bata novamente para incorporar. Reserve. Em um recipiente, coloque metade da farinha de trigo, disponha a mistura do liquidificador sobre ela e cubra com o restante da farinha de trigo, as frutas cristalizadas e as uvas-passas. Mexa para incorporar, distribua a massa em formas para panetone e deixe descansar por 40 minutos. Após, leve ao forno preaquecido a 200°C por 40 minutos. Sirva em seguida.