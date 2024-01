10 melhores cidades para alugar uma casa na praia

Praias em todo o Brasil são atração nas férias de verão (Imagem: guilhermespengler | Shutterstock) - Portal EdiCase

Com a chegada do verão e o fim de ano, muitos brasileiros começam a procurar imóveis para alugar e passar as confraternizações à beira-mar. No entanto, nem sempre é simples decidir o destino ou, ainda, encontrar uma casa para alugar com facilidade, pois nesta época a busca por aluguéis aumenta. Mas, para facilitar a sua escolha, o corretor de imóveis Rafael Scodelario lista os 10 melhores destinos para alugar uma casa de praia sem muita dificuldade e com experiências inesquecíveis para todos os gostos. Confira! 1. Porto de Galinhas – Pernambuco Porto de Galinhas é uma ótima opção por suas praias cristalinas e encantadoras (Imagem: Vinicius Bacarin | Shutterstock)

Conhecida por suas piscinas naturais de águas cristalinas, Porto de Galinhas oferece não apenas belas praias, mas também uma atmosfera encantadora. “Maracaípe, por exemplo, é uma ótima opção para quem curte arriscar no surfe ou em outros esportes aquáticos. Muro Alto também conta com passeios de caiaque. Podemos destacar ainda o centro, feiras de artesanato e projetos ecológicos”, afirma Rafael. 2. Trancoso – Bahia Trancoso é perfeito para quem busca opções tranquilas (Imagem: Viagens e Caminhos | Shutterstock) Com suas praias paradisíacas e vilarejo charmoso, Trancoso é perfeito para quem busca opções de tranquilidade, mas também locais mais animados. “Podemos dar destaque a restaurantes para experimentar o melhor do tempero da Bahia. As casas também são muito aconchegantes”, acrescenta Rafael. 3. Florianópolis – Santa Catarina Florianópolis tem uma vida noturna movimentada (Imagem: guilhermespengler | Shutterstock) Rafael explica que a Ilha da Magia encanta com suas diversas praias, lagoas e uma vida noturna movimentada. Além disso, proporciona opções para todos os gostos, desde praias calmas para curtir em família até aquelas mais reservadas, acessadas por meio de trilhas. 4. Búzios – Rio de Janeiro Búzios tem praias deslumbrantes (Imagem: Derson Santana | Shutterstock)

Esta antiga vila de pescadores se transformou em um destino paradisíaco, com praias deslumbrantes e uma vida noturna agitada. O local recebe destaque e visita de pessoas do país todo, inclusive celebridades. 5. Jericoacoara – Ceará Jericoacoara é um paraíso para os amantes de esporte (Imagem: Luis War | Shutterstock) Considerada uma das praias mais bonitas do mundo, o local é um paraíso para os amantes de esportes aquáticos. “Lagoas como a Lagoa Azul e a Lagoa do Paraíso. A Duna do Pôr do Sol também é uma grande atração no fim de tarde”, diz o profissional.

6. Arraial do Cabo – Rio de Janeiro Arraial do Cabo tem praias cristalinas e praias de tirar o fôlego (Imagem: guilhermespengler | Shutterstock) Conhecida como o Caribe brasileiro, Arraial do Cabo possui águas cristalinas e praias de tirar o fôlego. Rafael destaca o Pórtico de Arraial do Cabo e a Praia do Faro. 7. Ilhabela – São Paulo Ilhabela é o destino ideal para quem busca aventura (Imagem: Marcio Pascale | Shutterstock)