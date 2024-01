Conheça os benefícios das uvas-passas

Com a chegada das festas de fim de ano, as mesas se enchem de iguarias e símbolos tradicionais que se relacionam a diferentes culturas. Entre essas tradições, as uvas-passas se destacam, carregando consigo, além de polêmica, uma história que remonta à Roma Antiga.

No período de solstício de inverno, entre 21 e 25 de dezembro, os romanos desidratavam as uvas no calor do verão para consumi-las durante o inverno. Esse hábito ancestral tinha um propósito especial: celebrar o festival do solstício de inverno, marcando um novo ciclo de fartura e prosperidade para o próximo ano.

Atualmente, as uvas-passas mantêm seu papel simbólico, representando prosperidade e fartura nas ceias de Natal ao redor do mundo. Em países como a Espanha, a tradição sugere a ingestão de 12 uvas na virada do ano, cada uma representando um mês, simbolizando a chegada de um ano abundante.