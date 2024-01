8 estratégias para reduzir o cansaço mental

Esses são sintomas do cansaço mental, que é quando ocorre uma fadiga psicológica, uma sobrecarga de informações e excesso de demanda por produtividade. A pessoa não tem disposição para realizar atividades, sejam elas tarefas simples ou do trabalho, não consegue se concentrar, nem mesmo se sentir bem fazendo algo que gostava.

Diagnóstico do cansaço mental

Entender como o cansaço mental surge é o primeiro passo para combatê-lo. É importante analisar as funções cognitivas, se há alguma perda e qual é o motivo dela. “Por exemplo, podemos avaliar um paciente com um quadro de ansiedade. Ele tem pensamento acelerado e com isso executa tarefas com pressa e comete erros. Na consulta, podemos fazer testes, como o Altoida, um exame que rastreia queixas cognitivas, e podemos chegar à conclusão que a causa é a ansiedade e precisa ser tratada com medicação, além de técnicas psicoterapêuticas”, conta o neurologista Marcos Lange, de Curitiba (PR).

Outro cenário seria a identificação de comprometimento cognitivo leve, situação que aumenta o risco de demência. “Com o Altoida, conseguimos identificar as habilidades cognitivas que se encontram abaixo do esperado e aplicar estratégias medicamentosas, comportamentais e de mudanças no estilo de vida que poderão prevenir a progressão da perda cognitiva. Portanto, o mais importante é entendermos que esse cansaço cerebral é apenas a ponta do iceberg, sendo necessário avaliar outros sintomas associados e as limitações observadas, tendo um diagnóstico e propondo um tratamento”, conclui o médico.

Para o psiquiatra mineiro Francis Silveira, Mestre em Neurociências pela Logos University International – UniLogos/Miami (EUA), ferramentas como o Altoida emergem como aliadas. “Embora originalmente desenvolvida para a detecção precoce de doenças neurodegenerativas, esse exame com realidade aumentada também oferece insights sobre o cansaço mental. Por meio de testes neuromotores, o Altoida pode ajudar a identificar alterações no desempenho cognitivo, embora não substitua uma avaliação clínica”, completa o especialista.

O estresse é um dos responsáveis pelo cansaço mental (Imagem: ESB Professional | Shutterstock)

Cansaço mental pode levar a doenças neurodegenerativas

As doenças neurodegenerativas, aquelas relacionadas à parte cognitiva, principalmente a doença de Alzheimer, a mais prevalente, está associada a vários fatores de risco, inclusive o estresse, que leva a uma fadiga cerebral, a um cansaço, uma dificuldade de concentração e de atenção.

“Se entendermos que o cansaço mental é devido ao estresse, temos maiores chances de várias doenças crônicas, incluindo aquelas neurodegenerativas. Aliás, vários outros fatores que causam cansaço ou fadiga cognitiva e mental também são fatores para estas doenças, como a insônia; o consumo de alimentos ultraprocessados; o sedentarismo e os transtornos do sono”, explica Marcos Lange.