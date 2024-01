8 dicas para o uso redes sociais não prejudicar a sua autoestima

Segundo o estudo “A década do (des)Encanto: bem-estar e o impacto das marcas em um mundo imprevisível”, realizado pela MindMiners, 65% dos respondentes da pesquisa afirmam que não estão completamente satisfeitos com seus corpos, e a maioria deste percentual é composto por mulheres, geração Z e público LGBTQIAPN+.

“O fenômeno de distorção da imagem está se tornando cada vez mais prevalente, especialmente entre os jovens, e muitas vezes é exacerbado não apenas pelo uso de filtros, mas também devido ao conteúdo amplamente divulgado na internet, que incentiva a busca pela perfeição, comparações incessantes, e pode ser implacável”, ressalta Danielle Almeida, CMO da MindMiners.

Insatisfações e desencanto com a vida

O estudo da MindMiners mostra que 4 em cada 10 pessoas não estão satisfeitas com as escolhas de vida que fizeram nos últimos anos; 5 em cada 10 sentem que vivem no piloto automático devido à correria do dia a dia; e 6 em cada 10 têm a sensação de que até hoje não aproveitaram a vida como gostariam. O público feminino e as gerações mais novas aparecem com mais destaque nestas percepções.

O estudo também detectou que 71% das pessoas afirmam que as inovações tecnológicas são essenciais para o progresso do mundo, mas 70% acham que as pessoas estão dependentes demais da tecnologia e isso pode ser bastante prejudicial. Além disso, 61% acreditam que as redes sociais impactam negativamente a autoestima das pessoas.

“[…] Além disso, devemos considerar os desafios enfrentados nos últimos anos, incluindo a polarização política, a crise econômica e a pandemia que assolou o mundo. Esse cenário caótico e imprevisível tem contribuído para um certo desencanto em relação à vida, às relações interpessoais e, principalmente, quanto ao que o futuro nos reserva”, destaca Danielle Almeida.

Na busca por autocuidado e autoaceitação, devemos nos tratar com gentileza e nos reconhecer no que consumimos online (Imagem: Julia Zavalishina | Shutterstock)

Importância de cuidar da mente

O estudo levanta a questão de como trazer de volta esse encanto perdido e como esse trabalho começa na esfera individual. Cuidar do corpo e da mente deixa de ser um discurso teórico e passa a se revelar como a ação mais importante para se conquistar uma vida equilibrada e plena.