4 benefícios da meditação para começar bem o novo ano

Meditação tem ganhado destaque por oferecer benefícios em diversos âmbitos da vida (Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock) - Portal EdiCase

Em meio a um mundo marcado pelo excesso de informações, competitividade e pressões diárias, buscamos também o equilíbrio. Segundo Jonas Masetti, acharya e fundador do Vishva Vidya, organização de cultura védica no Brasil, meditar ajuda a garantir o bem-estar de maneira geral e a ter produtividade no ambiente de trabalho. “É um modo de valorizar a busca do equilíbrio interior independentemente do mundo externo”, diz. A meditação, prática milenar com raízes profundas na cultura védica, tem ganhado reconhecimento como uma ferramenta eficaz quando se trata de melhorar diversos âmbitos da nossa vida. Para se ter uma ideia, a prática é recomendada pela própria Organização Mundial da Saúde (OMS) como forma de prevenir doenças. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Para auxiliar as pessoas nessa jornada, o especialista elenca os 4 maiores benefícios da meditação para iniciar 2024 bem, tanto na vida pessoal quanto profissional. Confira!

1. Redução do estresse A ansiedade está muito ligada ao estresse do dia a dia e, por essa razão, a meditação é uma técnica extremamente eficiente em reduzir esse sintoma. Segundo informações da OMS, 9,3% dos brasileiros sofrem da doença. “Ao meditar, a pessoa relaxa e desobstrui a mente dos problemas cotidianos por alguns minutos. Ela se desliga das suas cargas negativas por aquele momento e, consequentemente, depois disso, fica muito mais tranquila e consciente para lidar com o que vier pela frente”, afirma Jonas Masetti. 2. Estimula a criatividade Uma das características mais conhecidas da meditação é o acesso que ela dá ao inconsciente. Com isso, a pessoa consegue ter uma visão ampla de todos os aspectos da sua vida, dando espaço à construção de ideias criativas e disruptivas. “Basicamente, é um estímulo à concentração. E, quando estamos mais concentrados, nossos pensamentos fluem com naturalidade, gerando insights que, do contrário, talvez nunca teríamos. Isso sem falar que o processo também potencializa o foco para executar esses planos”, explica o especialista. Meditação ajuda a regular as emoções (Imagem: fizkes | Shutterstock) 3. Melhora as relações interpessoais Ao reduzir a ativação do sistema nervoso simpático, a meditação promove respostas mais equilibradas e melhora a autorregulação emocional. De acordo com o fundador do Vishva Vidya, esse fator possui um reflexo direto nas relações interpessoais do praticante.

“Cada um tem um tipo de conexão com familiares, amigos e colegas de trabalho. Porém, independentemente dessa ligação e se ela pende para um lado mais positivo ou negativo, precisamos estar equilibrados emocional e espiritualmente para guiá-las [as relações] com qualidade. É aqui que meditar se torna um divisor de águas”, pontua. 4. Auxilia no autoconhecimento Todos os dias, temos desafios, como falta de tempo, distrações, dificuldade em desligar o pensamento, manter a consistência e expectativas irrealistas. Isso pode causar dúvidas sobre os nossos desejos, gostos e ambições, mas a meditação enfrenta essas questões e auxilia na autodescoberta. “A paciência, perseverança e adaptação são alavancas para o nosso entendimento como seres humanos em meio a rotinas tão atribuladas. Quando falamos de meditar, o que está em jogo é um equilíbrio entre mente e corpo, associação que favorece esses três aspectos e abre portas para nos conhecermos melhor”, diz Jonas Masseti.

Como colocar a meditação em prática? Antes de começar a meditação, crie um ambiente adequado para preparar a mente e o corpo. Escolha um local tranquilo e sente-se em uma posição confortável, com as costas retas, para facilitar a circulação de energia. Inicie a meditação respirando profundamente, concentrando-se para acalmar a mente. Isso ajuda a desacelerar os pensamentos incessantes e a preparar a mente para a introspecção profunda. Durante a meditação, é possível entrar em contato com insights profundos sobre a natureza da realidade e do eu. Após a prática, é importante reservar um tempo para refletir sobre os pensamentos. A integração dessas compreensões na vida cotidiana é importante para transformar a meditação Vedanta em uma jornada contínua de autoconhecimento e crescimento espiritual. A Vedanta é mais do que uma prática; é uma jornada de descoberta interior que busca revelar a verdade última sobre a existência. “Estresse, saúde mental, ansiedade, crise do pânico: todos esses são fenômenos psicológicos que ocorrem quando atingimos um extremo energético. A Vedanta ajuda a descarregar essa carga com o entendimento de que nossas vulnerabilidades são, na verdade, fortalezas. Assim, é criado um equilíbrio, que abrange tanto o âmbito pessoal quanto o profissional”, finaliza o acharya.