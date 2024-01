Veja como garantir o cuidado do pet na sua ausência no fim de ano

O final do ano é marcado por atividades intermináveis e compromissos que ocupam toda a agenda semanal. Por esse motivo, o período fora de casa acaba se prolongando, e quem pode sofrer com essa ausência são os animais. É o que explica Aline Quintela, médica veterinária e coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Unime Lauro de Freitas.

Segundo a especialista, a alteração de rotina e a ausência do tutor podem abalar animal emocionalmente. “Tanto cães quanto gatos sofrem bastante com a ausência do tutor, assim como com a modificação da rotina!”, explica.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O importante, conforme ela explica, é não deixar o animal sozinho. “Sabemos que nem sempre é possível levar o pet em uma viagem de férias; sendo assim, o ideal é pensar nisso com antecedência e planejar quem ficará com o animal; ou ainda buscar um hotelzinho de confiança”, recomenda.