Conheça alimentos alternativos para intolerantes à lactose

A busca por opções alimentares saudáveis e adaptadas às necessidades individuais tem ganhado destaque nos últimos anos. Entre os diversos produtos, itens sem lactose já conquistam espaço significativo no mercado, não apenas por pessoas diagnosticadas com intolerância à lactose, como também por todos que buscam um cardápio mais equilibrado no dia a dia.

A lactose é o carboidrato naturalmente presente no leite. Portanto, tanto o leite quanto os seus derivados, como queijos, iogurtes e requeijões, apresentam a lactose em sua composição. Porém, no mercado temos opções de lácteos fabricados na versão zero lactose.

A diferença desses produtos em relação aos tradicionais é justamente a adição da enzima lactase na composição. Ela é a responsável por quebrar a lactose (o açúcar do leite), facilitando sua absorção pelo organismo – seria uma espécie de “pré-digestão” deste carboidrato. Devido a tal processo, laticínios desse tipo podem ocasionar melhor digestão, trazendo benefícios para qualquer pessoa.