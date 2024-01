Confira as previsões astrológicas para o Brasil em 2024

Em um mundo repleto de incertezas, as previsões astrológicas se tornaram uma âncora para muitos para a busca de respostas. Embora o calendário ainda não tenha virado, já se vislumbram grandes movimentações por todo o Brasil.

A espiritualista Kelida Marques, conhecida por acertar previsões nos anos anteriores sobre figuras como Anitta e Jô Soares, além de ter previsto a Guerra da Ucrânia, compartilha suas visões sobre o que podemos esperar para o próximo ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Em 2024, adentramos à órbita de Saturno, um ano de colheita cósmica e revelações profundas, no qual tudo que estava oculto emergirá à luz. É como se o universo proclamasse: ‘Nada permanecerá debaixo do tapete!’ Neste ciclo, sob a influência de Obaluae e Orixá-Ixú, antecipa-se uma conexão intensa com o Senhor do Tempo e do karma”, resume.