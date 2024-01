5 receitas veganas para a ceia de Natal

Quiche vegana de alho-poró e cenoura

Ingredientes

Massa

10 ml de azeite

1 colher de café de sal

250 g de farinha de trigo

50 ml de água gelada

Azeite para untar

Recheio

2 alhos-porós fatiados

1/2 cenoura ralada

1 xícara de chá de tofu

1/4 de xícara de chá de leite de soja

2 colheres de sopa de farinha de grão-de-bico

Sal, pimenta-do-reino moída, noz-moscada e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture todos os ingredientes da massa até ficar homogêneo. Unte uma forma de fundo removível com azeite e distribua a massa no fundo e nas laterais. Leve ao forno preaquecido a 200°C por 8 minutos. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho-poró por 3 minutos. No liquidificador, bata o tofu, o leite de soja, a farinha de grão-de-bico, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada até obter um creme. Em um recipiente, misture o creme com o alho-poró e a cenoura. Coloque o recheio na massa assada e leve ao forno novamente por mais 30 minutos. Sirva em seguida.

Rocambole de lentilha

Ingredientes

2 xícaras de chá de lentilha cozida

1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

1 cenoura ralada

1/2 xícara de chá de aveia em flocos

Sal, ervas frescas de preferência, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola, o alho e a cenoura até dourar. Adicione a lentilha, a aveia, o sal, a pimenta-do-reino e as ervas frescas e misture até formar uma massa homogênea. Retire do fogo e forme um rocambole com o auxílio de um papel-alumínio. Coloque o rocambole em uma forma e leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos com o papel-alumínio. Sirva em seguida.

Bolinhos de grão-de-bico e espinafre

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido

1 xícara de chá de espinafre fresco picado

2 dentes de alho amassados

amassados 1 cebola picada

1 colher de chá de cominho

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

No liquidificador, triture o grão-de-bico até obter uma pasta. Transfira para um recipiente e misture com espinafre, alho, cebola, cominho, sal e pimenta-do-reino até ficar homogêneo. Faça pequenos bolinhos com a massa. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e frite os bolinhos até dourarem.

Dica: sirva com molho de tahine.