4 saladas proteicas para o almoço

“Uma boa massa muscular aumenta o metabolismo basal, o que, por si só, já garante um maior gasto calórico com manutenção ou melhora do peso corporal. Peso corporal adequado, por sua vez, diminui a sobrecarga articular e também protege as articulações do desgaste, criando, assim, um ciclo virtuoso para a saúde das articulações”, destaca o Dr. Marcos Cortelazo, ortopedista especialista em joelho e traumatologia esportiva, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT).

A proteína é um nutriente fundamental para diversos processos do organismo, como fortalecimento dos cabelos e unhas e para manter as articulações saudáveis. E, seja em uma dieta restritiva ou não, o seu consumo é indispensável, especialmente para quem pratica atividade física, pois a substância ajuda a aumentar e manter a massa muscular.

Salada de frango com abacate

Ingredientes

200 g de peito de frango cortado em tiras grossas

cortado em tiras grossas 1/2 polpa de um abacate cortada em meia-lua

1 colher de sobremesa de gengibre ralado

1 colher de sopa de alecrim fresco

Folhas variadas de rúcula e alfaces lisa, crespa e americana

8 tomates-cereja cortados ao meio

Raspas de 1 limão

1 colher de sobremesa de azeite

Vinagre de limão e sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as tiras de frango e tempere com sal, gengibre, raspas de limão e alecrim. Deixe descansar por 15 minutos. Após, em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o frango e doure. Desligue o fogo e reserve. Em uma saladeira, coloque as folhas de rúcula, alface lisa, crespa e americana. Junte as fatias de abacate, as tiras de frango e os tomates-cereja. Tempere com vinagre de limão, azeite e sal e sirva em seguida.

Salada de alface com espinafre e grão-de-bico

Ingredientes

1 xícara de chá de alface picada

1 xícara de chá de folhas de espinafre

4 ovos cozidos

1/3 de polpa de abacate cortadas em fatias

cortadas em fatias 5 tomates-cereja

1/4 de xícara de chá de grão-de-bico cozido

1 colher de sopa de cebolinha picada

1 colher de sopa de queijo cottage

1 colher de sopa de nozes

1/4 de colher de sopa de salsa picada

Azeite, suco de limão e sal a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira, coloque a alface e o espinafre e misture bem. Adicione os ovos no meio das folhas. Acrescente o abacate do lado esquerdo e do lado direito, os tomates. Do lado do abacate, coloque o grão-de-bico e finalize com a cebolinha, a salsa, o queijo, as nozes e os temperos. Sirva em seguida.

Salada de quinoa (Imagem: Elena Veselova | Shutterstock)

Salada de quinoa

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

4 folhas de alface picadas

2 xícaras de chá de água

1 pepino descascado e picado

descascado e picado 1 xícara de chá de uva-passa

2 tomates sem sementes e picados

Salsa picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de azeite

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em uma saladeira, coloque a quinoa, a alface, o tomate, o pepino, as uvas-passas e a salsa e misture bem. Tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Salada com frango desfiado

Ingredientes

1 kg de peito de frango cortado em cubos

1/2 xícara de chá de caldo de galinha caseiro

Sal, pimenta-do-reino moída, azeite e cebolinha picada a gosto

1/2 cebola descascada e picada

descascada e picada 2 dentes de alho descascados e picados

1/2 maço de alface picado

1 xícara de chá de tomates-cereja cortados ao meio

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido

1 cenoura descascada e cortada em tiras

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango e doure. Junte o sal, a pimenta-do-reino e a cebolinha e misture bem. Cubra com o caldo de galinha, tampe a panela e cozinhe por 25 após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e descarte o caldo. Tampe a panela novamente e chacoalhe para desfiar o frango. Reserve. Em um recipiente, coloque o frango, a alface, os tomates-cereja, o grão-de-bico e a cenoura e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.