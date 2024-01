10 livros para presentear as crianças no Natal

Além de estimularem a imaginação, os livros contribuem para a construção de uma relação afetuosa com a leitura desde a infância (Imagem: fizkes | Shutterstock) - Portal EdiCase

Neste Natal, que tal considerar uma abordagem diferente na escolha dos presentes para as crianças? Enquanto brinquedos certamente trazem sorrisos aos rostinhos, os livros oferecem algo ainda mais valioso: a oportunidade de explorar novos mundos, estimular a imaginação e construir uma relação afetuosa com a leitura desde a infância. Entre as indicações, há obras para inserir a ciência no cotidiano infantil, ensinar sobre sentimentos, explicar os conflitos de diferentes períodos da vida e abordar questões sociais – tudo a partir de um olhar singelo adaptado aos leitores em fase de crescimento! Escolha seu preferido para presentear nas festas natalinas! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine ‘Diário de um banana: Cabeça-Oca’ faz os leitores repensarem a importância de estudar (Imagem: Reprodução digital | VR)

1. Diário de um Banana: Cabeça-Oca O colégio de Greg Heffley está prestes a ser fechado por causa do baixo desempenho dos alunos. Agora, o novo objetivo do protagonista é salvar a escola. Para isso, ele precisa juntar os colegas para provar que não são cabeças-ocas e mostrar que são capazes de melhorar seus boletins escolares. No 18º volume da coleção best-seller de Jeff Kinney, o autor faz os leitores repensarem a importância de estudar. Autor: Jeff Kinney ‘Bel, a experimentadora’ ensina as crianças sobre ciência de maneira simples e educativa (Imagem: Reprodução digital | Moah!) 2. Bel, a experimentadora Professor da Universidade de São Paulo considerado um dos cientistas mais influentes do mundo de acordo com a Universidade de Stanford, Bruno Gualano publicou este livro para tornar a ciência mais acessível a todas as crianças. Ele conta a história de Bel, uma menina tida como “bruxinha” pelos vizinhos por fazer vários experimentos diferentes. Mas este hábito dela suscita a curiosidade dos pequenos que também aprenderão sobre ciência. Autor: Bruno Gualano ‘A mala de Opa’ auxilia pais e filhos a tratarem de temas como luto (Imagem: Reprodução digital | Leitura e Arte)

3. A mala do Opa A menina Helena passa as férias de verão em Angra dos Reis com o pai, a mãe, a irmã e o avô – Opa em alemão –, quando se vê diante de algo além da sua compreensão: a perda de uma pessoa querida. Esta narrativa sensível e poética auxilia pais e filhos a tratarem de temas como luto, a saudade para quem fica e os rituais de despedida, como o enterro e a cremação. Autora: Camila Capel ‘Gabi de bigode’ mostra a importância de ser “você” mesmo (Imagem: Reprodução digital | VR)

4. Gabi de Bigode Nesta obra bem-humorada, o leitor é apresentado a Gabi, uma garota divertida que tem muito orgulho do próprio bigode: sua autenticidade encanta a todos. Ao romper com as tradicionais convenções de gêneros do que meninas e meninos devem ou não usar, os autores Tino Freitas e Bruno Nunes mostram a importância de ser “você”, mesmo que seja diferente dos outros. Autores: Tino Freitas e Bruno Nunes ‘A Menina Fora da Caixa’ apresenta uma personagem com dislexia (Imagem: Reprodução digital | Almedina Brasil)