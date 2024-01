10 opções de comidas vegetarianas para o Natal

O tofurkey é um prato feito à base de tofu e proteínas de trigo, idealizado para substituir a tradição de comer peru na ceia de Natal. O termo vem da combinação da palavra em inglês turkey, que significa peru, com tofu. Esse alimento também pode ser adaptado para receitas que incluam recheios, como o de cogumelos, arroz integral, presunto de soja e outras opções vegetarianas. Para o Natal, experimente fazer um tofurkey assado recheado com ervas, nozes e vegetais.

A quiche de brócolis é uma comida vegetariana saborosa e nutritiva para ser servida no Natal. Como o brócolis é rico em fibras, ele pode promover a saúde digestiva, ajudar na regulação do açúcar no sangue e proporcionar sensação de saciedade , auxiliando no controle do peso. Assim, a adição desse vegetal torna essa comida uma escolha mais leve e saudável, especialmente se você estiver buscando controlar a ingestão de calorias.

A combinação de abóbora com alecrim é deliciosa e saudável. A abóbora é rica em fibras , vitaminas, minerais e antioxidantes, enquanto o alecrim contém compostos benéficos para a saúde por ser um alimento desintoxicante. Essa erva também tem um sabor distinto e aromático que complementa bem o sabor naturalmente doce do vegetal quando assado.

7. Escondidinho de batata-doce e lentilha

A versão vegetariana do clássico escondidinho, com camadas de batata-doce e lentilha, pode ser uma comida que chame a atenção de todos na ceia de Natal. A lentilha é uma excelente fonte de proteínas vegetais, o que é importante para a construção e manutenção dos tecidos do corpo. Ao combinar esses ingredientes, o resultado é prato com variedade de nutrientes essenciais.

8. Cogumelos recheados

Como os cogumelos têm um sabor único e absorvem facilmente os sabores dos ingredientes com os quais são recheados, o resultado é uma experiência gastronômica rica e deliciosa. Eles podem ser recheados com uma variedade de ingredientes, como ervas e vegetais. No Natal, esse prato pode ser oferecido como um aperitivo antes da ceia.