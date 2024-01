9 motivos para vacinar o seu animal de estimação 

Segundo Pedro Risolia, as vacinas para cães e gatos são todas anuais, exceto no caso de filhotes, que devem receber doses de reforço.

6. Garantia para hospedagem e viagens

Muitos hotéis para animais e serviços de hospedagem exigem que os pets estejam com as vacinas em dia para garantir a segurança de todos. Além disso, ao viajar, algumas vacinas são exigidas para entrada em determinadas áreas ou países.

7. Contribuição para o bem-estar animal

Vacinar seu animal de estimação faz parte do cuidado responsável e do compromisso com o bem-estar do pet, proporcionando-lhe a melhor qualidade de vida possível.

8. Cumprimento da legislação e regulamentações

Em muitas regiões, a vacinação contra a raiva é uma exigência legal para cães e, em alguns lugares, para gatos também. O não cumprimento dessas regulamentações pode resultar em multas ou outras penalidades.