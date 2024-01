5 países para conhecer em uma viagem de carro

Viajar de carro pode proporcionar experiências incríveis pelo mundo (Imagem: Sarawut Konganantdech | Shutterstock) - Portal EdiCase

Viajar de carro oferece uma experiência única e vantajosa em diversos aspectos. A liberdade de escolher rotas e destinos, adaptar-se a mudanças de planos e explorar paisagens diversas são apenas algumas das vantagens. A flexibilidade para fazer paradas em locais interessantes, apreciar pontos turísticos inesperados ou simplesmente desfrutar de uma paisagem panorâmica são possibilidades que uma viagem de carro proporciona. Para ajudar a te inspirar para uma road trip, a Booking.com compartilha alguns dos melhores destinos do mundo para quem quer cair na estrada. Confira! 1. Estados Unidos Famosa Route 66 vai da costa leste a oeste nos Estados Unidos (Imagem: Nyokki | Shutterstock)

Parece até que os EUA foram feitos para viagens de carro – o tamanho do país, o planejamento urbano baseado em usuários de carros e o grande número de lugares com locadoras disponíveis ajudam muito. Assim, esse é o cenário ideal para uma viagem de carro, seja ela de norte a sul do país, ao longo de suas belas costas ou, até mesmo, pela famosa Route 66, que vai da costa leste a oeste, por exemplo. Uma rota que vale a pena conhecer é a que liga Miami a Key West. Essa rodovia ultramarina atravessa uma cadeia de ilhas ao longo de 180 quilômetros, conectadas por 42 pontes. Essa viagem de carro conta ainda com deliciosos pratos de frutos do mar, além de oportunidades para nadar e pescar. Em Key West, o viajante poderá se hospedar no Mermaid & Alligator hotel. E uma boa opção é fazer o passeio ecológico de caiaque no manguezal, para sair um pouco da estrada. 2. Austrália A Austrália tem praias maravilhosas que vale a pena conhecer (Imagem: pisaphotography | Shutterstock) Com tanto para ver, qualquer pessoa que visitar a Austrália vai querer pegar um carro para conhecer o país. A maioria da população vive ao longo das costas, mas há muitos lugares no interior que valem a pena a visita (com suprimentos e equipamentos adequados). A Great Ocean Road, que se estende ao longo da costa sudoeste, conecta Melbourne a Adelaide. Com praias, vinhedos e penhascos, pode levar de três a dez dias (ou muito mais para viajantes aventureiros) para percorrer sua extensão. Para se hospedar em um lugar único, a dica é optar pelo Cape Otway Lightstation, que fica a três horas de Melbourne e oferece uma linda vista do farol. Adelaide, por sua vez, é uma região vinícola, então esse é um ótimo momento para deixar outra pessoa dirigir e conhecer a região vinícola de Barossa em um táxi vermelho londrino.

3. África do Sul A África do Sul tem paisagens incríveis para viagens de carro (Imagem: Finn stock | Shutterstock) Conhecida por suas vistas panorâmicas, a África do Sul é um dos melhores destinos do mundo para viagens de carro. Há muito para ver e conhecer ao longo de uma rede rodoviária bem gerenciada e fácil de navegar. Litorais, parques nacionais, vinhedos, uma fascinante história… percorrer todo o país seria muito ambicioso, especialmente para visitantes de primeira viagem, então é melhor se concentrar na costa leste ou oeste. Usando como exemplo a costa leste, a dica é percorrer a famosa Garden Route, que passa por Knysna. Lá, o viajante encontrará a acomodação participante do programa Viagens Sustentáveis Villa Afrikana Guest Suites, que oferece uma vista panorâmica da lagoa.

4. Brasil Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é um destino para quem gosta de viajar de carro (Imagem: 9dstudio | Shutterstock) O Brasil abriga dezenas de roteiros que podem ser percorridos de carro, em todas as regiões do país. Um bem conhecido é a Rota das Emoções, que atravessa 14 cidades em três estados nordestinos: Ceará, Piauí e Maranhão. O percurso tem cerca de 500 km e passa por três unidades de conservação ambiental: Parque Nacional de Jericoacoara, APA do Delta do Parnaíba e o famoso Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Há muitas atrações pelo caminho, como praias paradisíacas, esportes náuticos, trilhas e ecoturismo e turismo gastronômico. Entre os destinos que fazem parte da Rota das Emoções, estão a vila de Jericoacoara, no Ceará, ideal para quem gosta de esportes, como surfe e kitesurfe; e Santo Amaro, no Maranhão, uma das cidades-base para conhecer as dunas e lagoas dos Lençóis Maranhenses. Ali, é possível se hospedar na casa de hóspedes Vila do Junco, uma simpática propriedade que faz parte do programa Viagens Sustentáveis da Booking.com.