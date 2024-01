3 receitas vegetarianas de escondidinho

Em uma panela, coloque as fatias de batata, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água, espere amornar e, com a ajuda de um garfo, amasse bem. Adicione o azeite e mexa até obter uma massa cremosa. Reserve.

O escondidinho é um prato saboroso e muito popular entre os brasileiros. Normalmente preparado à base de batata e combinado com uma proteína, ele é bastante conhecido por ser uma opção versátil e costuma agradar os mais variados paladares, inclusive os vegetarianos. Isso porque permite preparações com legumes, verduras, frutas e até doces, que o tornam ainda mais irresistível.

Em uma panela, coloque a mandioca, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos. Desligue o fogo, escorra a água, espere amornar e, com a ajuda de um garfo, amasse até obter um purê. Adicione o azeite e o sal e misture para incorporar.

Em uma travessa, coloque metade das batatas, cubra com a berinjela e disponha o restante das batatas sobre ela. Leve ao forno preaquecido a 200ºC por 15 minutos. Desligue o forno, finalize polvilhando com a batata palha e sirva em seguida.

Em uma travessa, disponha metade do purê e, com a ajuda de uma colher, espalhe bem. Cubra com o recheio de cogumelos e finalize com o restante do purê. Leve ao forno preaquecido a 200ºC por 20 minutos. Sirva em seguida.

Escondidinho de doce de leite com morango

Ingredientes

2 xícaras de chá de leite de amêndoas

3 colheres de sopa de açúcar mascavo

1 colher de café de essência de baunilha

1 colher de café de óleo de coco

2 caixas de morango

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite de amêndoas e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o açúcar mascavo, a essência de baunilha e o óleo de coco e misture bem. Reduza o fogo e cozinhe até a mistura engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo e reserve. Em água corrente, lave os morangos, corte em rodelas e disponha-os sobre recipientes para escondidinho. Cubra com o doce de leite e, com a ajuda de uma colher, espalhe bem. Finalize decorando com morango e sirva em seguida.