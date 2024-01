10 remédios que não podem ser misturados com álcool

Segundo dados deste ano da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo médio anual de álcool é de 6,4 litros por pessoa. O Brasil apresenta um número acima da média internacional, com consumo de 8 litros por pessoa a cada ano. Ainda segundo estimativas, a época de fim de ano e as comemorações podem elevar essa média de consumo. O alerta do farmacêutico homeopata Jamar Tejada é referente à interação das bebidas alcoólicas com variados tipos de medicamentos.

“Álcool e medicamentos são metabolizados, biotransformados no fígado, e utilizam as mesmas enzimas nessa metabolização. Por isso, além de sobrecarregar e debilitar o órgão, o efeito da medicação é reduzido ou até anulado. O mesmo ainda acontece com a eliminação pela urina, em bebidas como a cerveja, por exemplo, que têm efeito diurético e podem acelerar a excreção de substâncias que deveriam permanecer mais tempo no organismo para surtir o efeito desejado”, fala o farmacêutico.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Perigos de misturar remédio e álcool

Jamar Tejada alerta que a ingestão de álcool em excesso, combinada com alguns medicamentos, pode colocar a saúde em risco. “As intervenções negativas variam entre as medicações, mas, em geral, aumentam os efeitos colaterais que podem causar sonolência, tonturas, náuseas, vômitos, dor de cabeça, redução da coordenação motora, aumento do risco de danos hepáticos, da pressão arterial e do ritmo cardíaco, além de diminuírem a adesão ao tratamento prescrito, o que pode resultar na diminuição da eficácia do medicamento”, explica o especialista.