4 exercícios de mobilidade para quem trabalha sentado

O estilo de vida moderno frequentemente nos coloca diante de mesas por longas horas, seja no trabalho, nos estudos ou, até mesmo, em momentos de lazer. Embora essa rotina possa ser necessária em muitos casos, ela não está isenta de consequências para a saúde, especialmente para a região lombar. A falta de movimento ao permanecer sentado por períodos prolongados pode desencadear uma série de problemas, resultando em dores e desconforto.

1. Mobilidade da coluna

Sentado, mantenha os pés no chão e as costas retas. Gire o tronco lentamente para a direita, segurando a parte de trás da cadeira com a mão esquerda até o máximo que conseguir sem sentir desconforto. Faça de 5 a 10 repetições de cada lado.

Esse exercício ajuda a melhorar a flexibilidade da coluna.

Os músculos dos quadris podem ficar rígidos se não trabalhados (Imagem: Marcin Balcerzak | Shutterstock)

2. Mobilidade dos quadris

Sente-se na borda da cadeira e cruze a perna direita sobre a esquerda. Mantenha a coluna ereta e pressione suavemente o joelho direito para baixo até onde conseguir, sem sentir desconforto. Repita esse movimento por 15-20 segundos e repita com a outra perna.

Essa mobilidade ajuda a soltar os músculos dos quadris, que podem ficar rígidos se não trabalhados.