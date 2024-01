Horóscopo semanal: previsão dos signos de 11 a 17 de dezembro de 2023

O Sol em Sagitário se mantém em conjunção com Marte e entra em quadratura com Netuno. Isso indica um período confuso e com tendência a frustrações e desentendimentos. Para amenizar essas energias, é importante ter cuidado com as ações, evitar seguir os impulsos e analisar com senso crítico a realidade. Além disso, as atividades espirituais e terapêuticas podem ser fundamentais nesta fase.

Mercúrio segue no signo de Capricórnio e em bom aspecto com Vênus e Júpiter, o que favorece a organização mental. Logo, aproveite o momento para organizar as ideias, pois Mercúrio entrará em movimento retrógrado na próxima semana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vênus continua em aspecto tenso com Júpiter e entra em uma configuração tensa com Urano no dia 13. Esses movimentos sugerem que rompimentos necessários tendem a ocorrer nos relacionamentos desalinhados. Contudo, eles também apontam uma facilidade maior para atitudes rebeldes e precipitadas, o que pode causar conflitos.