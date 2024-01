Veja como o yoga ajuda a combater a ansiedade de fim de ano

Pesquisas da Isma-Brasil (Associação Internacional de Gerenciamento do Estresse – Brasil) indicam um preocupante aumento médio de 75% nos níveis de estresse dos brasileiros no período que antecede essas comemorações. Embora não classificada oficialmente como um distúrbio , a “síndrome das festas de fim de ano” é um termo utilizado para descrever o intensificado estado de ansiedade, depressão, estresse, dificuldade de concentração e tensão que muitos experimentam nesta época.

Dezembro é marcado por uma série de eventos festivos como Natal e Ano-Novo, que trazem consigo não apenas celebrações, mas também alterações significativas na rotina diária, incluindo férias, reuniões com amigos e parentes, viagens e uma pressão intensa para cumprir metas anuais. Essas transformações podem causar ansiedade e sintomas depressivos, um fenômeno muitas vezes descrito como “síndrome do fim de ano”.

Como controlar a ansiedade durante as festas de fim de ano?

De acordo com o naturopata e professor de yoga Ravi Kaiut, existem algumas dicas que podem ajudar a aliviar a ansiedade, como a prática regular de yoga. “Durante as festas de fim de ano, gerenciar a ansiedade é muito importante, por isso praticar técnicas de relaxamento como a respiração profunda, reservar momentos para si, praticar exercícios regulares, manter uma alimentação equilibrada e buscar ajuda profissional podem ajudar a evitar esse problema”, recomenda.

“Além disso, o yoga é um grande destaque, pois ajuda a aliviar a ansiedade por meio de posturas e meditação que acalmam a mente e relaxam o corpo não apenas com efeitos momentâneos, mas prolongados no combate à ansiedade”, acrescenta.

NeuroYoga mescla o yoga tradicional com os avanços científicos ligados ao cérebro e ao sistema nervoso (Imagem: ProStockStudio | Shutterstock)

NeuroYoga: prática direcionada

Não são todas as práticas de yoga que conseguem ótimos resultados no controle do estresse e ansiedade. Para isso, existe uma abordagem específica desenvolvida com base no Método Kaiut Yoga, explica Ravi Kaiut.

“O NeuroYoga é uma prática que mescla o yoga tradicional com os avanços científicos no entendimento do cérebro e sistema nervoso. Seu propósito é aprimorar a saúde mental, cognitiva, controle emocional e reação ao estresse. Ao unir esses elementos, o NeuroYoga se torna uma ferramenta poderosa para melhorar o bem-estar”, detalha Ravi Kaiut.

Por Tayanne Silva