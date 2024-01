5 benefícios de bairros planejados para as pessoas

“Primeiro a vida, depois os espaços públicos, só então os edifícios – o inverso nunca funciona”, essa frase foi protagonizada pelo arquiteto dinamarquês Jan Gehl, cuja carreira foi construída com base no ideal de melhorar a qualidade de vida urbana. Ele defende também um princípio básico em que ao se criar um espaço para as pessoas, automaticamente elas irão para esse espaço. Mas não um qualquer, um lugar que ressignifique as conexões, a forma como as pessoas se relacionam com o seu entorno, com o trajeto para a casa, para o trabalho e para o lazer.

Hoje, os bairros planejados, inspirados em projetos centrados no indivíduo, já refletem a evolução na forma como concebemos a vida urbana. Ao contrário de um crescimento urbano desordenado praticado por décadas em muitas cidades do mundo, em que as áreas são ocupadas e construídas sem um plano urbano adequado, o cuidado ao pensar a qualidade do espaço público é a chave para centralidades e novos bairros que resgatam a perspectiva humana, bem como retirar o protagonismo do carro.

São as pessoas nas ruas, calçadas, praças e áreas públicas que trazem a vida dos bairros e um melhor convívio em sociedade. Nesse sentido, abaixo são apresentados os 5 principais benefícios de bairros planejados em que as pessoas são a prioridade. Veja!