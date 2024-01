Cuidar de pessoas com depressão exige responsabilidade e autocuidado (Imagem: cosmaa | Shutterstock) - Portal EdiCase

A depressão é uma doença mental crônica que afeta diversas pessoas no mundo. Para se ter uma ideia, uma pesquisa realizada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) apontou que, somente no Brasil, cerca 11,7 milhões de pessoas sofrem com o transtorno. Apesar disso, os números não quantificam os impactos da enfermidade socialmente, o que revelaria traços além daqueles que a enfrentam, como familiares, amigos e colegas, os quais também são afetados pela tristeza e desesperança da condição. Isso porque, quando um amigo ou parente enfrenta esse desafio, são exatamente essas pessoas que se dispõem a ajudar. Contudo, muitos não compreendem ser necessário entender a essência do distúrbio para também não se deixar levar pelo sentimento, que pode gerar a chamada "fadiga da compaixão" ou "esgotamento empático".

Pensando nisso, Larissa Fonseca, psicóloga e terapeuta clínica com abordagem cognitiva e comportamental, elenca 10 maneiras de ajudar pessoas com depressão de maneira responsável. Confira! 1. Esteja atento aos sinais Antes de tudo, para auxiliar alguém com depressão, é preciso ter um olhar analítico para identificar as mudanças de comportamento, que, quando não observadas, passam despercebidas. Entre alguns dos sinais, a psicóloga sinaliza: Mudanças de humor;

Alterações nos padrões de sono;

Mudanças no apetite;

Isolamento social;

Persistente fadiga;

Dificuldade de concentração;

Sentimentos de desesperança;

Baixa autoestima;

Comportamentos autodestrutivos;

Expressões dos pensamentos sobre a vida não ter sentido. “Ao identificar esses sinais, o crucial é incentivar e acompanhar a busca por ajuda profissional; na maioria das vezes, esses sinais fazem com que a pessoa não tenha forças para buscar ajuda”, reforça. 2. Aborde o assunto de forma empática De acordo com Larissa Fonseca, em situações em que o paciente não aceita a própria condição ou evita falar sobre o assunto, é importante que parentes e amigos abordem o tema com exemplos. “Demonstre situações de sofrimento com o mesmo diagnóstico e reforce que [a depressão] é uma doença que requer tratamento”, recomenda. “Iniciar a conversa com empatia, expressar preocupação pelo bem-estar e compartilhar informações sobre a doença de maneira educativa podem ser abordagens eficazes. Inclusive, [é possível] oferecer suporte para ir a uma consulta ou auxiliar no tratamento”, completa a profissional. 3. Ofereça apoio Demonstrar apoio, mesmo que só ficando do lado, pode até parecer pouco, mas, para os pacientes com depressão, é o suficiente para motivá-los em sua jornada de recuperação. Isso porque a doença faz com que as pessoas se sintam isoladas.

“Muitas vezes, o deprimido questiona sua possibilidade de melhora e ser incentivado ao tratamento é o que torna menos doloroso vivenciar o dia a dia com o diagnóstico. Pessoas que entendem como é a depressão sabem que há um estigma, o transtorno é uma doença e necessita de medicação para reequilíbrio neuroquímico dos neurotransmissores e psicoterapia para técnicas de enfrentamento e reconhecimento”, explica a especialista. 4. Respeite o tempo do paciente Mesmo com a preocupação, tente não ser invasivo. Isso pode afastar a pessoa e fazer com que ela se feche para o diálogo. Logo, respeite o seu tempo e busque se aproximar aos poucos. Uma forma para isso, segundo a psicóloga, é ir lembrando o paciente que, em um dia, ele já esteve feliz e que pode voltar a ser assim. “Estratégias eficazes incluem demonstrar compreensão, expressar preocupação de maneira não intrusiva, criar um ambiente acolhedor que favoreça o compartilhamento emocional por meio de perguntas interessadas na própria pessoa e promover abertura para conversas. Reconhecer os limites pessoais do indivíduo deprimido é fundamental, respeitando seu espaço enquanto se oferece apoio significativo”, esclarece a terapeuta clínica.

Ouvir pode parecer um ato simples, mas demonstra que você se importa com o outro (Imagem: Grinbox | Shutterstock) 5. Ouça mais e julgue menos Ouvir é uma das formas mais eficazes de demonstrar que você se importa com o outro e está disposto a compreender o que ele está sentindo, pois isso faz com que a pessoa se sinta acolhida. Por isso, tente sempre estabelecer um diálogo saudável sem comentários do tipo “você está exagerando” ou “tenta melhorar”. “Poder oferecer um espaço seguro para expressão emocional envolve deixar a pessoa falar sem dar conselhos que pode piorar ainda mais a depressão. O julgamento atrapalha ainda mais o diagnóstico, pois a pessoa sente-se inadequada em falar sobre as próprias angústias e aumenta a ‘pressão na panela'”, orienta a psicóloga.