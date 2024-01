Conheça os encantos e o glamour da Riviera Francesa

Destino é um dos trechos mais exclusivos e luxuosos do litoral europeu

Cidades charmosas, muito glamour e vistas de tirar o fôlego de qualquer turista. A Côte d’Azur, conhecida também como Riviera Francesa, tem a fama de ser um dos trechos mais exclusivos e luxuosos do litoral europeu desde o final do século XIX. O destino sempre atraiu visitantes ilustres, como Renoir e Picasso, além, claro, de estrelas do cinema.

Nessa faixa litorânea de quase 200 km no sudeste da França até o Principado de Mônaco, o Mar Mediterrâneo exibe um marcante tom de azul. Praias badaladas e vilas encravadas em rochedos completam o visual de locais como Cannes, Nice e outras dezenas de pequenas cidades que valem a visita, onde impera a autenticidade do “savoir-vi-vre” francês.

Charme e elegância pelas cidades

Considerada a capital da Côte d’Azur, Nice possui um charme sem igual, seja na extensa Promenade Des Anglais, que contorna a praia e abriga o famoso Hotel Negresco, ou na cidade velha, com uma série de restaurantes e um tradicional mercado de flores e alimentos. Já Cannes, lar do principal festival de cinema do mundo, transborda glamour e elegância, principalmente em torno da avenida à beira-mar La Croisette. Mas não é só isso – o bairro antigo de Le Suquet guarda o charme francês de tempos passados.