5 destinos imperdíveis para conhecer no sul da Bahia

Aproveite as dicas de quem conheceu, de perto, estes cinco destinos e tem recomendações certeiras para quem ama praia, conforto, comer e se jogar na curtição. Com a lista de destinos abaixo, você pode se planejar melhor para conhecer o sul da Bahia.

O sul da Bahia é uma região atrativa para quem quer curtir as belezas naturais das praias de Porto Seguro, Arraial D’Ajuda, Trancoso, Caraíva e Corumbau. A animação também faz parte do lazer e pode acontecer na beira da praia. A diversão noturna em restaurantes com bebidas e comidas típicas, ao som de música ao vivo, é mais um motivo para experimentar o sabor e a alegria do estado.

Próximo à praia de Taperapuã, a apenas seis minutos de distância a pé, o hotel Portobello Park tem uma estrutura voltada para toda a família. O empreendimento conta com hospedagens no formato de apartamento.

À noite, você pode passear pela Passarela do Descobrimento (conhecida pelo antigo nome de passarela do álcool), que fica perto do centro histórico, e sentir a efervescência dos bares e restaurantes com música ao vivo. Aproveite algum restaurante ou, até mesmo, alguma barraca para provar o acarajé (peça frio se não gosta de pimenta e quente, se gosta). Experimente a moqueca de peixe, o bobó de camarão, o suco de cacau (que não tem nada a ver com chocolate, mas é uma delícia) ou suco de cupuaçu.

Durante o dia, o centro histórico de Porto Seguro proporciona uma bela vista panorâmica da orla. No local, você pode conferir a Igreja da Misericórdia, considerada a primeira igreja no Brasil. Nesse morro histórico, com construções no estilo colonial e pequenos comércios, não deixe de saborear pelo menos um quebra-queixo para sentir como é essa delícia em terras nordestinas.

Para beber ou comer na beira da praia de Taperapuã, no Veleiros Bar, que é um espaço aconchegante e tranquilo, existem opções de frutos-do-mar, drinks com ou sem álcool e outras bebidas. Entre as opções do cardápio, eu provei o prato Mix de Grelhados Veleiros, que serve duas pessoas e vem com filé de badejo, camarão, lula, polvo, mexilhões e arroz, acompanhados de batata rústica e brócolis ao molho de manteiga, ervas finas e alcaparras.

De todas as cinco cidades que passei, vou considerar Porto Seguro a mais animada e indicada para quem gosta de sacudir o esqueleto. A praia de Taperapuã é aquele destino imperdível para dançar um axé na beira da praia. Não se preocupe em saber dançar, apenas se jogue, tome a sua bebida ou coma o seu aperitivo no meio da animação das músicas e das companhias de dança cheias de gingado nas barracas do Axé Moi ou, do Toa à Toa, que tem uma estrutura maior e shows inclusos na programação.

O Portobello Park disponibiliza acesso à academia Rythmo Fit Club que recebe os hóspedes sem nenhum valor adicional. No restaurante ou no bar do hotel, é possível saborear os comes e bebes.

Nas áreas em comum, tem piscinas para adultos e, para as crianças, espaços de lazer para diversão com playground e tobogã. Para os mais crescidos, é possível jogar futebol ou vôlei nas quadras poliesportivas. Existe também uma quadra de beach tênis para quem não quer tirar o pé da areia.

Um ponto forte da região é a vista do mirante, no centrinho da cidadezinha, que dá para a imensidão do mar. O estilo do centrinho de Arraial D’Ajuda tem um charme único com uma arquitetura colonial. Não deixe de passar pela rua Broduéi e pela sofisticada rua Mucugê, ambas têm diversas opções de comes e bebes.

As praias de Arraial possuem um encanto com suas águas claras em um tom esverdeado claro e azulado. Eu sei que é difícil, mas tente acordar bem cedo para pegar o nascer do sol no mirante e te garanto que a satisfação é certa.

Arraial D’Ajuda fica do lado de Porto Seguro, que tem uma balsa para o transporte. O turista paga o valor de R$5,40 se acessar a balsa a pé.

Onde se hospedar

A pousada Villa 2 Santos está em um condomínio fechado próximo ao centro. De lá, você vai gastar 12 minutos a pé até o mirante de Arraial D’Ajuda. Os quatro apartamentos e o chalé devem proporcionar uma hospedagem confortável. Saboreie o café da manhã com tranquilidade e se refresque na piscina ampla.

Endereço: Alameda dos Flamboyants, 198 – Arraial d’Ajuda, BA.

3. Trancoso

Trancoso é um destino perfeito para apreciar as belezas naturais (Imagem: Arquivo pessoal | Adriano Ferreira)

Trancoso é um povoado charmoso com um estilo rústico. Esse destino, queridinho dos famosos, de artistas e de anônimos, é convidativo para se afastar das preocupações cotidianas. Durante o dia, o ambiente cheio de natureza convida para um tempo de lazer em alguma praia, como a de Coqueiros ou Nativos, que fica perto do famoso “Quadrado”, região com as principais opções de hospedagem, comércios e restaurantes.

Perto da igreja branca, apenas caminhe mais alguns passos para se deslumbrar com a vista do mirante de Trancoso. A paisagem natural tem praias, coqueiros e mais espécies da Mata Atlântica que compõem um show cenográfico à parte. Respire, relaxe e aprecie a grandeza da natureza regional.

Onde se hospedar

Casa La Torre é um hotel boutique, localizado no Quadrado de Trancoso, que tem um estilo autoral com um design exclusivo, criado totalmente por artesãos de Trancoso e desenhado pelo idealizador Luigi Rotunno. Além de trazer uma proposta elegante e confortável, o ponto forte desta hospedagem, que possui oito suítes, é o contato intenso com a natureza e as suas belezas.

Na área em comum, o terraço tem um mirante com uma bela vista para a vegetação abundante e a praia. Na piscina sem borda, o hóspede continua inserido no verde cercado de um pé de bananeira e diversas folhas de copas de diferentes árvores. Mais abaixo, por meio de uma trilha de madeira e corrimão, é possível chegar até um rio.

Do lado da Casa La Torre, é possível saborear refeições da gastronomia italiana no restaurante Gino. No menu, eu escolhi o prato Tortelli di Gamberi e Anacardi que vem com camarões e castanhas-de-caju. Os sabores da massa, do camarão e das castanhas têm uma combinação única e deliciosa. Para acompanhar, o vinho tinto deixou a refeição com um toque mais saboroso.

Endereço: Praça São João – Quadrado, Trancoso, BA.

4. Corumbau

Corumbau tem praias bonitas e com águas tranquilas (Imagem: Arquivo pessoal | Adriano Ferreira)

Corumbau significa “longe de tudo” em tupi-guarani, mas é perto do paraíso. Essa região, que fica numa reserva ambiental, tem uma das praias mais bonitas, tranquilas e agradáveis que conheci entre as cinco da lista. As ondas são amenas, a água tem um tom claro voltado para o azul ou verde e a temperatura do mar é quase morna. E isso tudo com uma faixa de areia macia.

Por isso, Corumbau é ideal para aproveitar o mar até cansar. Você vai encontrar diversas barracas que possibilitam se esticar na espreguiçadeira e colocar o bronzeado em dia. Aproveite para se refrescar com uma água de coco deliciosa, saborear algum petisco ou refeição.

Onde se hospedar

A Pousada Corumbau fica perto da praia e tem apartamentos mobiliados ou chalés. O jardim da hospedagem leva à beira do mar. Nos apartamentos, você consegue ter uma vista panorâmica da paisagem. Além disso, o espaço conta com piscina e um ambiente que remete aos ares de sítio.

Endereço: Estrada Itamaraju/Corumbau – Km 50, Corumbau, BA.

5. Caraíva

Caraíva tem pôr do sol que vale a pena ser apreciado (Imagem: Arquivo pessoal | Adriano Ferreira)

O ponto mais forte de Caraíva é ser um vilarejo com construções rústicas em que as ruas são de areia de praia. Por isso, é indicado ir com bagagem de mão ou mochila. O rio é o lugar mais recomendável, em que você aproveita mesmo para se banhar nas águas-doces. Só não vá embora antes do belo pôr do sol fotográfico. A praia é mais frequentada para fazer caminhadas, pelo menos foi o que reparei nos três dias hospedado por lá.

Praia de Satu

A praia de Satu é mais atrativa para o banho, e você pode chegar lá de barco. Para isso, vá até o rio, próximo de onde fica a praia de Caraíva, e pegue um barco para atravessar até o outro lado. Siga em frente por uma caminhada, de mais de 20 minutos, até ver plaquinhas anunciando que você está na praia de Satu. Existem ali umas piscinas naturais agradáveis para ficar relaxando e aproveitando o banho.

Atrativos noturnos

Outro atrativo de Caraíva é a vida noturna. Existem lugares que têm dias especiais para tocar forró, pagode ou outro gênero musical. Se você sofre de algum problema respiratório, não é indicado frequentar lugares fechados. Pela minha experiência, percebi que não existem limites de áreas de fumantes.

Onde se hospedar

Coco Brasil é uma pousada à beira da praia. A localização fica a 5 minutos do centro de Caraíva. Você pode desfrutar do ambiente da hospedagem, que está imerso na natureza, em que se contempla coqueiros e flores. O restaurante e o bar servem comidas típicas para você se satisfazer e se refrescar no calor da Bahia.

Endereço: Rua do Cruzeiro, 830 – Caraíva, BA.

Por Adriano Ferreira

Viajante e autor de “As Aventuras de um Jovem Chamado Adriano Ferreira”.