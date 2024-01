5 destinos imperdíveis para conhecer no sul da Bahia

Sul da Bahia tem paisagens naturais paradisíacas (Imagem: lucianospagnolribeiro | Shutterstock) - Portal EdiCase

O sul da Bahia é uma região atrativa para quem quer curtir as belezas naturais das praias de Porto Seguro, Arraial D'Ajuda, Trancoso, Caraíva e Corumbau. A animação também faz parte do lazer e pode acontecer na beira da praia. A diversão noturna em restaurantes com bebidas e comidas típicas, ao som de música ao vivo, é mais um motivo para experimentar o sabor e a alegria do estado. Aproveite as dicas de quem conheceu, de perto, estes cinco destinos e tem recomendações certeiras para quem ama praia, conforto, comer e se jogar na curtição. Com a lista de destinos abaixo, você pode se planejar melhor para conhecer o sul da Bahia. 1. Porto Seguro Porto Seguro é um símbolo do turismo brasileiro (Imagem: ADVTP | Shutterstock)

De todas as cinco cidades que passei, vou considerar Porto Seguro a mais animada e indicada para quem gosta de sacudir o esqueleto. A praia de Taperapuã é aquele destino imperdível para dançar um axé na beira da praia. Não se preocupe em saber dançar, apenas se jogue, tome a sua bebida ou coma o seu aperitivo no meio da animação das músicas e das companhias de dança cheias de gingado nas barracas do Axé Moi ou, do Toa à Toa, que tem uma estrutura maior e shows inclusos na programação. Atrações gastronômicas Para beber ou comer na beira da praia de Taperapuã, no Veleiros Bar, que é um espaço aconchegante e tranquilo, existem opções de frutos-do-mar, drinks com ou sem álcool e outras bebidas. Entre as opções do cardápio, eu provei o prato Mix de Grelhados Veleiros, que serve duas pessoas e vem com filé de badejo, camarão, lula, polvo, mexilhões e arroz, acompanhados de batata rústica e brócolis ao molho de manteiga, ervas finas e alcaparras. O cozinheiro Emerson Santos caprichou nos temperos e no ponto de todos os alimentos. Os diferentes sabores se harmonizaram. Esse foi um dos pratos mais completos de frutos que já provei. Arquitetura e restaurantes do centro histórico Durante o dia, o centro histórico de Porto Seguro proporciona uma bela vista panorâmica da orla. No local, você pode conferir a Igreja da Misericórdia, considerada a primeira igreja no Brasil. Nesse morro histórico, com construções no estilo colonial e pequenos comércios, não deixe de saborear pelo menos um quebra-queixo para sentir como é essa delícia em terras nordestinas. À noite, você pode passear pela Passarela do Descobrimento (conhecida pelo antigo nome de passarela do álcool), que fica perto do centro histórico, e sentir a efervescência dos bares e restaurantes com música ao vivo. Aproveite algum restaurante ou, até mesmo, alguma barraca para provar o acarajé (peça frio se não gosta de pimenta e quente, se gosta). Experimente a moqueca de peixe, o bobó de camarão, o suco de cacau (que não tem nada a ver com chocolate, mas é uma delícia) ou suco de cupuaçu. Onde se hospedar Próximo à praia de Taperapuã, a apenas seis minutos de distância a pé, o hotel Portobello Park tem uma estrutura voltada para toda a família. O empreendimento conta com hospedagens no formato de apartamento.

Nas áreas em comum, tem piscinas para adultos e, para as crianças, espaços de lazer para diversão com playground e tobogã. Para os mais crescidos, é possível jogar futebol ou vôlei nas quadras poliesportivas. Existe também uma quadra de beach tênis para quem não quer tirar o pé da areia. O Portobello Park disponibiliza acesso à academia Rythmo Fit Club que recebe os hóspedes sem nenhum valor adicional. No restaurante ou no bar do hotel, é possível saborear os comes e bebes. 2. Arraial D’Ajuda Arraial D’Ajuda fica próximo a Porto Seguro e tem um charme único (Imagem: Arquivo pessoal | Adriano Ferreira)

Um ponto forte da região é a vista do mirante, no centrinho da cidadezinha, que dá para a imensidão do mar. O estilo do centrinho de Arraial D’Ajuda tem um charme único com uma arquitetura colonial. Não deixe de passar pela rua Broduéi e pela sofisticada rua Mucugê, ambas têm diversas opções de comes e bebes. À noite dos finais de semana, Arraial D’Ajuda fica fervendo. Aproveite para experimentar o macarrão na chapa e se programe para passar um tempo a mais em um restaurante/bar por ali. As praias de Arraial possuem um encanto com suas águas claras em um tom esverdeado claro e azulado. Eu sei que é difícil, mas tente acordar bem cedo para pegar o nascer do sol no mirante e te garanto que a satisfação é certa.