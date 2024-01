3 receitas de suspiro práticas e deliciosas

O suspiro é um doce simples e prático. Além disso, ele é perfeito para incrementar sobremesas ou decorar mesas de festas. Para isso, existem diversas opções crocantes e saborosas que podem ser preparadas em casa em minutos. Pensando nisso, separamos 3 receitas irresistíveis dessa guloseima. Confira!

Suspiro simples

Ingredientes

6 claras de ovo

100 g de açúcar de refinado

1/2 colher de chá de essência de baunilha

Sal a gosto

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque as claras de ovo e o sal e bata em velocidade máxima até ficar firme. Acrescente o açúcar aos poucos, sem parar de bater. Bata por mais 15 minutos. Reduza a velocidade e acrescente a essência de baunilha. Bata por mais 1 minuto. Transfira a massa para um saco de confeiteiro e reserve. Unte uma assadeira com manteiga e modele pequenos suspiros. Em seguida, leve ao forno preaquecido a 150°C por 30 minutos.

Suspiro de chocolate

Ingredientes

6 claras de ovos

4 colheres de sopa de açúcar refinado

1 xícara de chá de chocolate em pó

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque as claras e bata em velocidade máxima até ficar firme. Reduza a velocidade e, aos poucos, polvilhe com açúcar e chocolate em pó, sem parar de bater. Bata por mais 15 minutos. Depois, transfira a massa para um saco de confeiteiro. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e modele pequenos suspiros. Em seguida, leve ao forno preaquecido a 150°C por 30 minutos.