3 clássicos da literatura mundialmente famosos para você ler

Alguns livros possuem o poder de transcender as fronteiras do tempo, transformando-se em verdadeiros tesouros atemporais. Essas obras especiais não se limitam a simples narrativas; elas cativam os leitores pela força das mensagens transmitidas a cada linha. Por isso, Tordesilhas Fabulous Classics, novo selo do Grupo Editorial Alta Books, resgata essas tramas imortais com novas edições, que possuem projeto gráfico único, ilustrações e conteúdos exclusivos para uma imersão completa.

Nesse sentido, estreiam: ‘1984’ e ‘A Revolução dos Bichos’, ambos de George Orwell, e ‘Grandes Aventuras de Sherlock Holmes’, de Sir Arthur Conan Doyle. “Esta nova coleção da Tordesilhas pretende tornar alguns dos títulos mais duradouros e importantes da literatura universal atraentes para o grande público e com fundamentação teórica para os especialistas”, afirma Rodrigo de Faria e Silva, editor do selo Tordesilhas Fabulous Classics.

Para manter a estante abastecida de clássicos, confira as sinopses das três indicações do selo e, claro, conheça um pouco sobre o universo que elas retratam!