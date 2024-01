Veja como manter o equilíbrio alimentar durante as festas de fim de ano

O fim de ano é verdadeiramente uma época festiva, repleta de celebrações como o amigo secreto, confraternizações da empresa e formaturas. Além disso, os happy hours também se multiplicam, sem contar as festas de Natal e Ano Novo, em que petiscos, bebidas e iguarias típicas são protagonistas.

Contudo, a alegria das festividades pode dar lugar a uma surpresa indesejada quando a balança revela os quilos a mais, um lembrete de que as delícias das festas podem deixar vestígios além das memórias.

A importância do equilíbrio

Segundo a nutróloga Dra. Ana Luisa Vilela, especialista em emagrecimento, para lidar com a comilança excessiva sem passar vontade ou engordar, o segredo está no equilíbrio e, também, no conhecimento do que está ingerindo.