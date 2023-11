5 benefícios da meditação para a produtividade e o bem-estar

A meditação, prática milenar com raízes profundas na cultura védica, tem ganhado reconhecimento como uma ferramenta eficaz para melhorar diversos âmbitos da nossa vida. Para se ter uma ideia, a prática é recomendada pela própria Organização Mundial da Saúde (OMS) como forma de ajudar a prevenir doenças.

Segundo Jonas Masetti, acharya e fundador do Vishva Vidya, organização referência em cultura védica no Brasil, meditar também ajuda a garantir o bem-estar de maneira geral e a ter produtividade no ambiente de trabalho. “É um modo de valorizar a busca do equilíbrio interior independentemente do mundo externo”, diz.

Com o objetivo de auxiliar as pessoas nessa jornada, o especialista lista os 5 maiores benefícios da meditação, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional. Confira!