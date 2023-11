Bolo de cenoura recheado com brigadeiro (Imagem: Cassiano Correia | Shutterstock) - Portal EdiCase

O bolo de cenoura, uma ótima opção para ser servido no café da manhã ou lanche da tarde, é ideal para quem não quer perder muito tempo na cozinha e aproveitar opção gostosa e prática. Por isso, separamos 4 receitas especiais de bolo de cenoura para você saborear em casa. Confira! Bolo de cenoura recheado com brigadeiro Ingredientes Brigadeiro 395 g de leite condensado

3 colheres de sopa de chocolate em pó

em pó 1 colher de sopa de manteiga

Manteiga para untar as mãos

Farinha de trigo para envolver os brigadeiros Bolo

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de açúcar

1/2 colher de sopa de fermento químico em pó

2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

1/2 xícara de chá de óleo

2 ovos

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar Cobertura 395 g de leite condensado

1 colher de sopa de manteiga

1/2 xícara de chá de chocolate em pó

1/2 xícara de chá de chocolate granulado Modo de preparo Brigadeiro Em uma panela, coloque o leite condensado, o chocolate em pó e a manteiga e misture bem. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, por 10 minutos. Após, desligue o fogo, aguarde esfriar, unte as mãos com manteiga e faça bolinhas com o brigadeiro. Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e passe os brigadeiros sobre ela. Retire o excesso de farinha de trigo e reserve os brigadeiros. Bolo Em um recipiente, coloque os ingredientes secos e misture bem. Reserve. No liquidificador, coloque as cenouras, o óleo e os ovos e bata até formar um creme. Transfira o creme de cenoura para o recipiente com os ingredientes secos e mexa rapidamente até obter o ponto de uma massa homogênea. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e farinha de trigo e disponha a massa sobre ela. Em seguida, insira os brigadeiros na massa. Leve o bolo ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Cobertura

Em uma panela, coloque o leite condensado, o chocolate em pó e a manteiga e misture bem. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até começar a desgrudar da panela. Após, desenforme o bolo e decore com a cobertura e o granulado. Sirva em seguida. Bolo de cenoura com fubá Ingredientes 3 ovos

3 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

2 xícaras de chá de açúcar

2 xícaras de chá de fubá

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de óleo de soja

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar Modo de preparo Em um liquidificador, coloque as cenouras, o óleo e os ovos e bata até formar um creme. Reserve. Em um recipiente, coloque os ingredientes secos e misture bem. Em seguida, despeje o creme sobre os ingredientes secos e misture até obter uma massa homogênea. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, despeje a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. Sirva em seguida. Bolo de cenoura com nozes (Imagem: TorriPhoto | Shutterstock)