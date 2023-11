3 exercícios para fortalecer os músculos abdominais

Você já se indagou sobre o segredo para cultivar um corpo robusto, ágil e sem dores nas costas? A resposta para essa questão tem relação com a musculatura do core, que compreende os músculos abdominais e desempenha um papel vital na estabilização e apoio de quase todos os movimentos do corpo.

O core possui papel fundamental no suporte da coluna vertebral, da pelve e da cadeia cinética durante as atividades diárias, sendo diretamente associado a uma redução significativa nas chances de desenvolver dores nas costas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com Bernardo Sampaio, fisioterapeuta e diretor clínico do ITC Vertebral de Guarulhos, a fraqueza dessa musculatura aumenta consideravelmente o risco de desenvolver dor lombar. “A falta de ativação da musculatura do corpo durante movimentos funcionais pode sobrecarregar outras articulações, além da coluna, e pode até contribuir para lesões, dependendo do movimento”, explica.