4 receitas de empadas vegetarianas salgadas

As empadas vegetarianas são uma opção deliciosa e versátil para qualquer refeição. O grande atrativo é a facilidade de preparo, tornando-as uma escolha prática para quem busca opções mais saudáveis e saborosas. Com uma variedade de ingredientes vegetais disponíveis, é possível criar recheios incrivelmente saborosos e nutritivos. Além disso, a massa é simples de manipular, o que facilita o processo de moldagem e montagem. A seguir, confira receitas de empadas vegetarianas salgadas! Empada de alho-poró Ingredientes 4 talos de alho-poró cortados em fatias

cortados em fatias 4 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

1 colher de sopa de farinha de trigo

250 g de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de café

1 1/2 xícara de chá de leite de soja

1 colher de sopa de coentro picado

1/2 xícara de chá de óleo de canola

100 ml de creme de amêndoas

1 colher de chá de fermento em pó

Sal a gosto

Farinha de trigo para polvilhar Modo de preparo Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho-poró e a cebola até murcharem. Adicione 1 colher de sopa de farinha de trigo e o leite e mexa até engrossar. Acrescente o coentro e o sal e misture. Reserve e aguarde esfriar.

Em um recipiente, misture o óleo de canola, o creme de amêndoas, o fermento, a farinha de trigo e sal. Amasse até obter uma massa homogênea. Cubra com um pano e deixe descansar por 20 minutos. Polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e abra a massa com ajuda de um rolo de macarrão. Corte-a e forre o interior de forminhas para empada. Coloque o recheio no centro e cubra com a massa, pressionando as bordas. Leve ao forno preaquecido a temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida. Empada de grão-de-bico com palmito Ingredientes Massa 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1/4 de xícara de chá de azeite

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de orégano

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar Recheio 3 xícaras de chá de palmito

3 tomates picados

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de molho de tomate

1/2 xícara de chá de azeitona picada

1 colher de sopa de amido de milho

2 colheres de sopa de água

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Recheio Em um recipiente, misture o amido de milho com a água e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure a cebola e o alho. Acrescente o tomate e refogue por 2 minutos. Adicione o palmito e a azeitona e misture. Em seguida, coloque o molho de tomate e tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o amido de milho reservado e misture. Cozinhe até o recheio engrossar um pouco e reserve. Massa

No processador, bata todos os ingredientes até formar uma massa homogênea. Unte forminhas para empada com óleo e enfarinhe com farinha de trigo. Cubra forminhas para empada com um pouco de massa, coloque o recheio no centro e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 200°C por 20 minutos. Sirva em seguida. Empada de espinafre (Imagem: flanovais | Shutterstock) Empada de espinafre Ingredientes Massa

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de óleo de canola

3 colheres de chá de Sal Recheio 500 g de espinafre picado

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

50 g de azeitona picada

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Recheio Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure a cebola e o alho. Adicione os demais ingredientes e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até o espinafre murchar. Reserve e aguarde esfriar.