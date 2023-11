Confira os looks de verão para cada signo do zodíaco

Estampas florais remetem à energia, algo que os nativos de Gêmeos têm de sobra (Imagem: NeonShot | Shutterstock)

Touro

Um slip dress de seda com um corte semelhante ao de uma camisola, com comprimento midi, é uma escolha elegante e confortável para as mulheres do signo de Touro, que apreciam a leveza e o frescor na vida.

Gêmeos

Roupas com estampa floral incorporam sua dualidade, mostrando sua versatilidade e adaptabilidade, enquanto flores simbolizam a efervescência e a alegria que são características dos geminianos.

Câncer

Um vestido estilo boho com tecidos fluidos, franjas e pedrarias refletem a essência da sensibilidade canceriana e sua conexão com a natureza e a espiritualidade.

Leão

Uma saia jeans elegante reflete a realeza leonina, combinando poder e estilo, enquanto a combinação com uma parte de cima estampada ressalta a confiança inata do signo.

Virgem

Um clássico vestido de linho representa a sua abordagem metódica e atenção aos detalhes. Cortes precisos e tecidos de qualidade destacam sua elegância.