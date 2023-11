7 lugares para vivenciar o melhor do ecoturismo em Orlando

Confira uma lista com as melhores atrações de ecoturismo em Orlando segundo Leo Salazar, gerente sênior de Relações Públicas do Visit Orlando, associação oficial de turismo da cidade:

1. Orlando Tree Trek Adventure Park

A cerca de 15 minutos do Walt Disney World® Resort, o Orlando Tree Trek Adventure Park traz muita diversão para todas as idades e convida os viajantes a vivenciarem uma experiência ao ar livre desafiadora e inesquecível.

A atração oferece uma aventura única que inclui tirolesas, escaladas, corridas e saltos, tudo isso combinado em desafiantes pistas de obstáculos que testam os limites dos visitantes, e a duração é de aproximadamente três horas.

O parque emprega equipamentos de segurança de última geração e todos os jogos são suspensos com segurança em postes, especialmente projetados em uma exuberante floresta de pinheiros.

2. Get Up and Go Kayaking

Conhecido por seus caiaques transparentes, o Get Up and Go Kayaking conta com uma vista imbatível das hidrovias da Flórida, com passeios disponíveis em Rainbow Springs, Rock Springs, Silver Springs e Winter Park.

Com duração média de uma hora, permite que os visitantes se vislumbrem nas águas de cor turquesa, ao mesmo tempo em que passam por “túneis” formado pelas copas das árvores, tudo isso acompanhado por um guia que conta mais sobre as nascentes e a flora do local.

3. Rock Spring Run

Localizado em Apopka, cerca de 40 minutos de Orlando, o Rock Spring Run é um parque de nascentes e fontes naturais, onde é possível nadar e relaxar em meio à natureza local, deixando ser levado pela leve correnteza em uma boia, assim como a famosa atração Rio Preguiçoso dos parques aquáticos. Há ainda espaço para piquenique, playground para as crianças, várias trilhas para caminhadas e passeios a cavalo.