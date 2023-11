4 lugares históricos para visitar em Alentejo

Jardim Público de Évora foi construído entre os anos de 1863 e 1867 (Imagem: saiko3p | Shutterstock)

3. Jardim Público de Évora

O Jardim Público de Évora foi construído entre os anos de 1863 e 1867, no terreno que um dia abrigou a horta real do Palácio de D. Manuel e do Convento de São Francisco. São três hectares de terreno com vegetação exótica e colorida, lagos, um caminho ladeado de bancos, um coreto e uma estátua de Vasco da Gama logo na entrada. No local ainda é possível ver os vestígios de uma muralha medieval do século 14 e as Ruínas Fingidas do século 19.

4. Castelo de Estremoz

O Alentejo possui muitos castelos espalhados por seu território e alguns deles foram transformados em confortáveis hospedagens, como é o caso do Castelo de Estremoz. Esta edificação do século 13, construída para a Rainha Santa Isabel, fica em um dos pontos mais altos de Estremoz, tem vista panorâmica para a charmosa cidade e para a vasta planície alentejana que a rodeia.

Por Lisia Minelli