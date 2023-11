3 receitas de costela de porco para o jantar

A costela de porco é uma opção deliciosa para um jantar especial. Com uma carne suculenta e saborosa, pode ser preparada de diferentes maneiras, desde grelhada até assada, com diversos temperos e molhos que realçam seu sabor. Confira três receitas de costela de porco, cada uma com seu toque único!

Costela de porco com mostarda e mel

Ingredientes

1 kg de costela de porco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

3 colheres de sopa de mostarda

2 colheres de sopa de mel

3 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

Suco de 1 limão

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere a costela de porco com sal, pimenta-do-reino, alho, azeite e suco de limão. Deixe marinar por pelo menos 1 hora. Em outro recipiente, misture a mostarda e o mel. Preaqueça a grelha em fogo médio-alto. Asse a costela de porco por cerca de 30-40 minutos, virando ocasionalmente e pincelando com a mistura de mostarda e mel durante o cozimento. Certifique-se de que a costela esteja cozida e com uma crosta dourada. Retire do fogo, deixe descansar por alguns minutos e sirva com mais molho por cima.