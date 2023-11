10 dicas para incluir proteínas na dieta

As proteínas desempenham um papel crucial na manutenção da saúde do corpo, servindo como “blocos de construção” para todas as células e tecidos. Elas são responsáveis pela formação de músculos, esqueleto, pele, cabelos e unhas e constituem órgãos vitais, como coração, pulmões e rins. Além disso, elas também têm um papel fundamental na criação de substâncias essenciais para o funcionamento e defesa do organismo, incluindo hormônios, enzimas, neurotransmissores e anticorpos.

O consumo inadequado de proteínas pode levar a vários problemas de saúde. Se a ingestão for insuficiente, por exemplo, podem ocorrer consequências como fraqueza muscular, perda de massa magra, atraso no crescimento, comprometimento do sistema imunológico, fadiga, problemas de pele, queda de cabelo e deficiências nutricionais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A seguir, veja como aumentar a ingestão de proteínas e garantir uma boa saúde!