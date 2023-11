7 dicas para deixar o seu cachorro mais feliz

Veterinária explica como alguns hábitos favorecem o bem-estar e a saúde mental do pet

Os passeios , ainda de acordo com a veterinária, são fundamentais para os cães. Isso porque, além de diminuir a ansiedade, a caminhada também proporciona ao cachorro outros estímulos que ele necessita, como visuais, olfativos e sonoros.

A alimentação é um fator bastante importante para um cachorro mais alegre. Segundo Mariana Paraventi, veterinária e supervisora técnica da Petland&Co e Dra. Mei., uma dieta equilibrada garante a saúde física e mental do animal, bem como a disposição para interagir e brincar.

3. Estabeleça uma rotina

De acordo com Mariana Paraventi, os pets precisam de uma rotina. Por isso, deve-se estabelecer horários para alimentação, passeios e brincadeiras. “O ideal, no caso da alimentação, é ser oferecida de duas a três vezes ao dia; e os passeios podem ocorrer duas vezes ao dia (em horários em que o sol não está muito forte)”, recomenda.

Brincadeiras ajudam a deixar o cachorro feliz (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

4. Estímulos mentais

Outra maneira de deixar o cachorro feliz é com estímulos mentais. “Brincadeiras de quebra-cabeça ou escondendo petiscos; truques como ‘senta’ e ‘deita’; trocar os brinquedos dos pets e não deixar todos à vontade para que eles não percam o interesse; oferecer diferentes tipos de brinquedos (bolas, pelúcia, mordedores, cabos de guerra, entre outros)”, lista a veterinária.

5. Reforço positivo

Mariana Paraventi explica que a melhor forma de um cachorro atender a um comportamento desejado pelo tutor é por meio do reforço positivo, isto é, recompensá-lo com petiscos, brincadeiras, elogios ou carinhos cada vez que acerta um comando. “Já foi provado que os cães respondem mais rapidamente e de forma duradoura com reforços positivos quando comparados às repreensões”, aponta a veterinária.

6. Incentive a socialização

Os cães precisam de momentos sozinhos e de independência, mas não podem ser deixados sós por longos períodos. Eles também precisam socializar com outros pets ou mesmo com humanos. “As creches são uma ótima opção para essa interação e para os cães que ficam muito tempo sozinhos em casa, o que também pode gerar estresse, ansiedade ou medo”, explica Mariana Paraventi.

7. Visite o veterinário

Para que o cachorro fique sempre feliz é importante que ele esteja bem de saúde. “As visitas frequentes ao veterinário, além de identificar e acompanhar a saúde física do pet pela avaliação do especialista, podem diagnosticar alguns transtornos não observados antes pelo tutor”, explica Mariana Paraventi.