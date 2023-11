4 receitas práticas e saudáveis com beterraba

Unte uma frigideira com manteiga e leve ao fogo baixo para aquecer. Despeje uma porção do polvilho umedecido até cobrir todo o fundo da panela. Cozinhe até a tapioca desprender do fundo da frigideira. Após, vire para dourar o outro lado. Retire do fogo, recheie com o ovo mexido e sirva em seguida.

Transfira a massa para um recipiente e leve à geladeira por 5 minutos. Enquanto isso, encha uma panela com água e leve ao fogo médio até ferver. Polvilhe uma superfície lisa com o amido de milho e modele os nhoques. Em seguida, com a ajuda de uma escumadeira, despeje os nhoques na panela com água fervente. Assim que eles emergirem, retire-os e transfira para uma panela com água gelada por 2 minutos. Repita o processo com toda a massa. Sirva em seguida com o molho de tomate.