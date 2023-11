3 receitas incríveis de pastel para fazer em casa

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o tomate e a carne moída e refogue até secar toda a água. Desligue o fogo e adicione cheiro-verde, sal e pimenta-do-reino e misture. Depois, corte a massa no tamanho que desejar, recheie e feche o pastel pressionando com um garfo as bordas. Encha uma panela com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Frite os pastéis até dourar dos dois lados. Retire do óleo com uma escumadeira e escorra em papel-toalha. Sirva em seguida.

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e o sal e misture. Abra um buraco no meio e coloque o óleo e a cachaça. Vá acrescentando a água quente aos poucos e misturando até a massa ficar macia. Caso necessário, acrescente mais farinha de trigo. Em uma superfície lisa e enfarinhada com farinha de trigo, abra a massa com o auxílio de um rolo até ficar bem fina.

Pastel assado de frango com requeijão cremoso

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de café de fermento químico

1 1/2 colher de chá de sal

3 colheres de sopa de manteiga

150 g de creme de leite sem o soro

1 gema de ovo para pincelar

Farinha de trigo para trabalhar a massa

Recheio

2 peitos de frango cozidos e desfiados

2 colheres de sopa de azeite

4 tomates sem pele, sem sementes e picados

1 cebola picada

1 xícara de chá de salsinha picada

1/2 xícara de chá de azeitonas verdes picadas

200 g de requeijão cremoso

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o fermento e o sal. Em seguida, acrescente os demais ingredientes. Mexa até obter uma massa homogênea. Em uma superfície lisa e enfarinhada com farinha de trigo, abra a massa, corte em círculos e reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Em seguida, adicione o frango desfiado e refogue por 3 minutos. Acrescente o tomate, a azeitona, o sal e a pimenta-do-reino e refogue por mais 1 minuto. Desligue o fogo, acrescente a salsinha, mexa e deixe esfriar.

Montagem

Coloque um pouco do requeijão cremoso em cada círculo de massa e cubra com o recheio de frango. Feche a massa e aperte as beiradas com um garfo. Pincele os pastéis com a gema de ovo, coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180º C até dourar.

Pastel de leite em pó com creme de avelã

Ingredientes

395 g de leite condensado

1 xícara de chá de açúcar de confeiteiro peneirado

2 xícaras de chá de leite em pó

1 pitada de sal

Creme de avelã a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o leite condensado, o açúcar de confeiteiro e o sal. Mexa até obter uma mistura homogênea. Acrescente o leite em pó e misture até formar uma massa lisa. Adicione mais leite em pó, se necessário.

Envolva a massa em papel-manteiga e abra até ficar bem fina. Retire a massa do papel-manteiga e deixe secar um pouco. Corte-a em círculos, recheie com o creme de avelã e feche as bordas com um garfo. Polvilhe com leite em pó e deixe secar. Sirva em seguida.