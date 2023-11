3 receitas de torresmo saborosas e crocantes para o domingo

Veja como preparar opções deliciosas para saborear com a família e amigos

O torresmo é um dos petiscos mais populares no Brasil. Consumido desde a era colonial, ele se popularizou principalmente na região de Minas Gerais, mas logo conquistou todo o país e adquiriu diversas versões deliciosas. Assim, se tornou um ótimo aperitivo para servir em festas e acompanhar as reuniões entre amigos. Confira 3 receitas de torresmo para você preparar e aproveitar em casa!

Torresmo simples

Ingredientes

1 kg de barriga de porco picado

picado Sal a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o torresmo picado e tempere com sal. Em seguida, transfira para uma panela grande e alta e adicione o óleo até cobrir todo o torresmo. Leve ao fogo alto, mexa, tampe a panela e deixe fritar. Quando parar de estourar, abra a panela e veja se o torresmo está dourado da maneira que você gosta. Retire do fogo, transfira para um recipiente com a ajuda de uma escumadeira e sirva em seguida.

Torresmo de rolo

Ingredientes

2 kg de barriga de porco

5 dentes de alho amassados

1 colher de sopa de páprica picante

1/2 xícara de chá de suco de limão

1/2 xícara de chá de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Barbante para amarrar

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a barriga suína e tempere com sal, alho, páprica, pimenta-do-reino, limão e azeite. Enrole e amarre bem com a ajuda de um barbante. Coloque em uma forma e leve ao forno preaquecido em 190°C por 2 horas. Retire do forno e deixe descansar por 40 minutos. Em seguida, leve à geladeira por 4 horas.