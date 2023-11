3 bolos caseiros incríveis e fáceis de preparar

Em um liquidificador, coloque a cenoura, os ovos e o óleo e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente o açúcar e a farinha de trigo e bata novamente por mais 3 minutos. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Após, transfira a mistura para uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 40 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e reserve.

300 g de chocolate meio amargo picado

250 g de creme de leite

Chocolate granulado a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma batedeira, coloque as claras e bata em neve. Acrescente 1 xícara de chá de açúcar e bata novamente para incorporar. Após, transfira a mistura para um recipiente e reserve. Ainda na batedeira, coloque as gemas, o restante do açúcar e a nata e bata até obter uma textura cremosa. Junte a água, a farinha de trigo e o achocolatado e bata novamente até obter uma massa homogênea. Adicione a clara reservada e misture delicadamente com uma espátula.

Por último, coloque o fermento químico e mexa para incorporar. Em seguida, disponha a massa sobre uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e reserve.