10 dicas para melhorar a performance nos treinos sem prejudicar a saúde mental

Ter um planejamento adequado é essencial para organizar os treinos e acompanhar os resultados. Por isso, estabeleça uma rotina que seja compatível com o seu nível de condicionamento, seus objetivos e sua disponibilidade de tempo. Use um aplicativo, uma agenda ou um caderno para registrar os treinos e avaliar o progresso.

3. Mude sua ficha de treinos

Fazer sempre os mesmos exercícios pode gerar monotonia, desmotivação e estagnação. Por isso, é importante variar a sua ficha de treinos periodicamente, mudando os tipos, as intensidades, as durações e as frequências. Isso vai estimular o seu corpo a se adaptar e a evoluir, além de tornar os treinos mais divertidos e desafiadores.

4. Entenda a importância do descanso

O descanso é crucial para a recuperação e a prevenção de lesões. Incorporar pausas regulares em sua rotina de treinamento é vital para evitar o esgotamento físico e mental. Além disso, uma boa noite de sono ajuda a restaurar as energias e a melhorar o humor.

O cuidado com a execução dos exercícios é importante para evitar lesões (Imagem: antoniodiaz | Shutterstock)

5. Tenha atenção à execução de cada exercício

A qualidade é mais importante do que a quantidade quando se trata de treinamento físico. Ter uma boa técnica de execução de cada exercício é fundamental para evitar lesões, melhorar a eficiência e otimizar os resultados. Por isso, preste atenção à sua postura, à sua respiração e ao seu movimento em cada exercício. Se possível, conte com o auxílio de um profissional de Educação Física para corrigir eventuais erros.

6. Tenha cuidado com o aumento de carga

Aumentar a carga dos exercícios é uma forma de progredir e melhorar o desempenho. No entanto, é preciso ter cuidado para não exagerar e sobrecarregar o corpo e a mente. O aumento de carga deve ser gradual, proporcional e individualizado, respeitando os seus limites e as suas necessidades. Além disso, é preciso alternar os ciclos de choque com os ciclos regenerativos, ou seja, períodos de maior intensidade com períodos de menor intensidade.

7. Foco na alimentação saudável

A alimentação saudável é um dos pilares do desempenho físico e da saúde mental. Uma dieta equilibrada fornece os nutrientes necessários para o funcionamento adequado do corpo e da mente, como carboidratos, proteínas, gorduras saudáveis, vitaminas e minerais. Ainda, uma alimentação saudável ajuda a prevenir doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e obesidade, que podem afetar negativamente a sua performance e o seu bem-estar.