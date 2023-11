Entenda os riscos da gordura abdominal para os diabéticos

Apesar de incomodar muitas pessoas por uma questão estética, a gordura acumulada no abdômen vai muito além disso. Ela pode causar sérios problemas para a saúde, inclusive para pessoas magras com gordura localizada nessa região. No entanto, o risco é maior para os portadores de diabetes.

“Uma cintura larga pode aumentar o risco de desenvolvimento de problemas no coração, prejudicar a circulação sanguínea, acumular gordura no fígado e outros órgãos internos”, explica a nutricionista Karen Oliveira. Além disso, a gordura abdominal pode produzir hormônios que aumentam as inflamações em todo corpo e prejudicam a cicatrização de feridas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A gordura em excesso, especialmente a de origem animal, faz com que as células não consigam se conectar com a insulina, prejudicando a absorção de glicose. Quando isso acontece, a glicemia aumenta e o órgão que ficou com ‘fome’ de glicose acaba ficando fraco e pode até parar de funcionar. Os órgãos mais frágeis são os olhos”, alerta Karen Oliveira.