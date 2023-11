5 dicas indispensáveis para viagens com filhos pequenos

Viajar com crianças pode ser uma experiência maravilhosa. Mas, para quem não tem experiência no assunto, requer um planejamento para garantir uma jornada tranquila e divertida. Nesse sentido, convidamos a influenciadora Camila Amaral, do ‘Mala de Mãe’, que compartilha seus momentos em família durante suas viagens, para ajudar com 5 dicas preciosas para as famílias passarem por este momento. Veja!

1. Aproveite o entretenimento digital

Camila Amaral explica que, apesar de deixar o tablet como última escolha para as crianças que estão em idade de telas, é importante que tenha filmes e jogos baixados nos dispositivos para acesso offline, para os casos de falta ou baixa conectividade com a internet.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

2. Atenção ao montar a bolsa para viagem

Em famílias com crianças de diferentes idades é importante ter em mente as peculiaridades de cada uma delas. Para uma bolsa completa, a influenciadora recomenda: “Uma troca de roupa, lanchinho, água, um livro ou alguma distração que a criança goste; se for com bebê, mamadeira com leite em pó e a chupeta ou leite materno […]”.