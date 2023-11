4 receitas de doces leves e fáceis de preparar

Comer doces durante a dieta é totalmente possível. Optar por alternativas mais saudáveis e nutritivas na preparação de sobremesas pode proporcionar uma experiência deliciosa sem comprometer os objetivos de saúde. Por isso, a seguir, confira algumas opções deliciosas para você preparar em casa!

Trufa de pasta de amendoim

Ingredientes

1/2 xícara de chá de pasta de amendoim

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

50 g de chocolate meio amargo

1 colher de café de óleo de coco

Cacau em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a pasta de amendoim e a farinha de aveia e misture bem. Modele as trufas em bolinhas e leve à geladeira por 30 minutos. Enquanto as trufas gelam, derreta o chocolate com o óleo de coco em banho-maria. Depois que o chocolate derreter, retire as trufas do congelador, cubra com o chocolate e polvilhe com o cacau em pó. Leve à geladeira novamente por 10 minutos. Sirva em seguida.

Bombom de chocolate com banana

Ingredientes

2 bananas

1 colher de sopa de mel

1 colher de sopa de leite em pó desnatado

Canela a gosto

85 g de chocolate meio amargo

Modo de preparo

Em um recipiente, amasse as bananas e transfira para uma panela. Em seguida, adicione o mel e o leite em pó e misture bem. Leve ao fogo baixo e mexa para não grudar. Adicione a canela e cozinhe até reduzir pela metade. Depois, desligue o fogo, transfira para uma travessa e espere esfriar.