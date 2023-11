3 receitas com aveia para aumentar a saciedade

Veja como preparar pratos saborosos e nutritivos com esse alimento funcional

A aveia é uma grande aliada de quem está em processo de perda de peso. Isso porque esse cereal, além de nutritivo, ajuda a reduzir a fome. “A aveia tem carboidratos de absorção lenta, que dão a sensação de saciedade por mais tempo, auxiliando no emagrecimento”, explica a nutricionista Daniela Medeiros. Por isso, a seguir, confira como preparar receitas deliciosas com aveia!

Smoothie de aveia e morango

Ingredientes

3 colheres de sopa de aveia em flocos

em flocos 5 morangos congelados e picados

1 xícaras de chá de leite de amêndoas

100 ml de iogurte natural

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os morangos com o iogurte e bata até obter uma mistura homogênea. Logo após, adicione a aveia e o leite, e bata por mais 2 minutos. Transfira o smoothie para um copo e sirva em seguida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Panqueca de aveia

Ingredientes

1 xícara de chá de aveia em flocos finos

2 colheres de sopa de melado

1 colher de sopa de farinha de linhaça

1 colher de chá de fermento químico em pó

2 colheres de sopa de óleo de coco

1/2 xícara de chá de água

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a aveia, o melado, a farinha de linhaça e a água. Bata tudo até obter uma mistura homogênea. Após, adicione o fermento e bata para misturar. Em uma frigideira, coloque o óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Com ajuda de uma concha, coloque um pouco da massa na frigideira, tampe e espere dourar. Em seguida, vira a panqueca para cozinhar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.