3 leituras que ajudam a promover um novo olhar para o luto

A partir dessa perspectiva, selecionamos três livros que vão contribuir para ressignificar o luto e desconstruir a imagem temível da morte. Com estas obras, você poderá encontrar um novo sentido para as perdas e até mesmo para a própria existência. Confira!

1. Morte: a essência da vida – Barbara Becker

O que é o luto, se não uma oportunidade de enxergar a vida sob uma nova perspectiva? É essa visão que a escritora e defensora dos direitos humanos, Barbara Becker, apresenta no livro Morte: a essência da vida. Ao presenciar inúmeras perdas desde a juventude e, ao tomar conhecimento do diagnóstico terminal da melhor amiga de infância, Becker buscou o significado do que é ser mortal e qual o sentido de viver sabendo que a morte é o fim. As respostas estão reunidas neste livro.

Livro “Vamos falar sobre a vida?” (Imagem: Divulgação | Editora Parentalidade Essencial)

2. Vamos falar sobre a vida? – Camila Capel

A morte de uma pessoa querida é um tema difícil de ser abordado com crianças e adolescentes, ainda mais quando os pais também vivenciam o luto. Depois de passar por essa experiência, a psicopedagoga Camila Capel escreveu Vamos Falar sobre a Vida? para conciliar a perda em família. Nessa obra, a autora convida o leitor a desconstruir imagens, conscientes e inconscientes que carrega sobre temas de vida e morte.

Livro “Cuide dos seus achados, esqueça os seus perdidos” (Imagem: Divulgação | Editora Citadel Grupo Editorial)

3. Cuide dos seus achados, esqueça os seus perdidos – Aurê Aguiar

Ressignificar. Este é o convite que a cronista Aurê Aguiar faz aos leitores no livro Cuide dos seus achados, esqueça os seus perdidos. Na obra, publicada pela Citadel Grupo Editorial, a autora aborda diferentes tipos de luto: um ente querido, um amor, uma amizade e até mesmo um trabalho. E mostra de que maneira é possível encontrar aprendizados até mesmo nos finais tristes.

Por Dielen da Silva