10 hábitos para prevenir um Acidente Vascular Cerebral

Hoje, o AVC figura como uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo, sendo essencial compreender as razões por trás dessa estatística. As mulheres apresentam uma incidência mais elevada de AVC, em grande parte devido à complexa variação hormonal que enfrentam ao longo de suas vidas.

Fatores que colocam as mulheres no grupo de risco

Estudos revelam que o público feminino possui 1,5 vezes mais chances de relatar sintomas não tradicionais de AVC, como confusão, agitação, alucinações e desorientação. Além da variação hormonal, diversos fatores de risco agravantes merecem nossa atenção. As mulheres têm uma expectativa de vida maior em comparação com os homens, o que pode aumentar a exposição a riscos.

Gestação, o uso de anticoncepcionais, enxaquecas com aura e a terapia de reposição hormonal (TRH) também estão relacionados ao risco de AVC. A reposição de estrogênio, seja por meio de anticoncepcionais ou da terapia de reposição hormonal pós-menopausa, apresenta um impacto significativo nesse cenário.